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Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T18:07
2022-08-04T18:07
севастополь
происшествия
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. На территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник.В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них находились в состоянии средней степени тяжести.Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html
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севастополь, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины

Трое пострадавших в результате атаки на Штаб ЧФ пока в больнице

18:07 04.08.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
Территория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"В больнице сейчас находятся две женщины и мужчина. Они чувствуют себя хорошо", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. На территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник.
В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них находились в состоянии средней степени тяжести.
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.
Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 11:52
Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
 
СевастопольПроисшествияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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