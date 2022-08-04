https://crimea.ria.ru/20220804/sredi-postradavshikh-pri-atake-na-shtab-chf-v-sevastopole---dve-zhenschiny-1124067876.html
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T18:07
2022-08-04T18:07
2022-08-04T18:07
севастополь
происшествия
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124011326_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_35ae4eea8584a6823adf569d8479e35f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. На территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник.В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них находились в состоянии средней степени тяжести.Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124011326_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_aab9d780dffbc25895eea146b9045dcd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
Трое пострадавших в результате атаки на Штаб ЧФ пока в больнице