https://crimea.ria.ru/20220804/sredi-postradavshikh-pri-atake-na-shtab-chf-v-sevastopole---dve-zhenschiny-1124067876.html

Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины

Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины

Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T18:07

2022-08-04T18:07

2022-08-04T18:07

севастополь

происшествия

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе по-прежнему находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. На территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник.В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них находились в состоянии средней степени тяжести.Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.

https://crimea.ria.ru/20220731/ataka-na-shtab-chf-byla-organizovana-iz-sevastopolya--senator-1124012967.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации)