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Банк России ускорит девалютизацию в стране
Банк России ускорит девалютизацию в стране - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Банк России ускорит девалютизацию в стране
Банк России будет вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах и содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T17:09
2022-08-04T17:09
2022-08-04T17:09
банк россии
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Банк России будет вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах и содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом говорится в документе на сайте регулятора.Планируется, что действующую систему надбавок дополнят к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, "в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — недружественной или дружественной страны". Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов, уточнили в ЦБ.При этом Центробанк не исключил рассмотрение варианта либерализации валютных запретов и ограничений в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение ими санкций."При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры", — пишет регулятор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20220520/chto-budet-s-kursom-valyut-i-stoit-li-seychas-prodavat-dollary--ekspert-1123296913.html
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РИА Новости Крым
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банк россии, экономика, санкции против россии
Банк России ускорит девалютизацию в стране
Банк России примет меры для сокращения проведения банками операций в "токсичных" валютах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Банк России будет вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах и содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом говорится в документе на сайте регулятора.
"Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер, направленных на сокращение проведения банками операций в "токсичных" валютах", — пишет регулятор.
Планируется, что действующую систему надбавок дополнят к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, "в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — недружественной или дружественной страны". Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов, уточнили в ЦБ.
При этом Центробанк не исключил рассмотрение варианта либерализации валютных запретов и ограничений в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение ими санкций.
"При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры", — пишет регулятор.