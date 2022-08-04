https://crimea.ria.ru/20220804/bank-rossii-uskorit-devalyutizatsiyu-v-strane-1124066738.html

Банк России ускорит девалютизацию в стране

Банк России ускорит девалютизацию в стране - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Банк России ускорит девалютизацию в стране

Банк России будет вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах и содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T17:09

2022-08-04T17:09

2022-08-04T17:09

банк россии

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Банк России будет вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах и содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом говорится в документе на сайте регулятора.Планируется, что действующую систему надбавок дополнят к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, "в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — недружественной или дружественной страны". Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов, уточнили в ЦБ.При этом Центробанк не исключил рассмотрение варианта либерализации валютных запретов и ограничений в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение ими санкций."При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры", — пишет регулятор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20220520/chto-budet-s-kursom-valyut-i-stoit-li-seychas-prodavat-dollary--ekspert-1123296913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика, санкции против россии