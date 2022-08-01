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Ограничения на снятие валюты продлили на полгода - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Ограничения на снятие валюты продлили на полгода
Ограничения на снятие валюты продлили на полгода - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Ограничения на снятие валюты продлили на полгода
Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T13:01
2022-08-01T13:01
санкции против россии
российская федерация (россия, рф)
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.В Центробанке уточнили, что регулятор вынужден сохранять ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. При этом там отметили, что продажа другой иностранной валюты не ограничена."Также для юридических лиц - резидентов еще на 6 месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах", — добавили в Банке России.Там подчеркнули, что выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.Ранее Банк России уведомил, что сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов.
https://crimea.ria.ru/20220520/chto-budet-s-kursom-valyut-i-stoit-li-seychas-prodavat-dollary--ekspert-1123296913.html
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санкции против россии, российская федерация (россия, рф), банк россии, экономика
Ограничения на снятие валюты продлили на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие валюты на полгода

13:01 01.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада… До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
В Центробанке уточнили, что регулятор вынужден сохранять ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. При этом там отметили, что продажа другой иностранной валюты не ограничена.
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"Также для юридических лиц - резидентов еще на 6 месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах", — добавили в Банке России.
Там подчеркнули, что выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.
Ранее Банк России уведомил, что сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов.
 
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