https://crimea.ria.ru/20220801/ogranicheniya-na-snyatie-valyuty-prodlili-na-polgoda-1124024218.html

Ограничения на снятие валюты продлили на полгода

Ограничения на снятие валюты продлили на полгода - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Ограничения на снятие валюты продлили на полгода

Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T13:01

2022-08-01T13:01

2022-08-01T13:01

санкции против россии

российская федерация (россия, рф)

банк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.В Центробанке уточнили, что регулятор вынужден сохранять ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. При этом там отметили, что продажа другой иностранной валюты не ограничена."Также для юридических лиц - резидентов еще на 6 месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах", — добавили в Банке России.Там подчеркнули, что выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.Ранее Банк России уведомил, что сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов.

https://crimea.ria.ru/20220520/chto-budet-s-kursom-valyut-i-stoit-li-seychas-prodavat-dollary--ekspert-1123296913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, российская федерация (россия, рф), банк россии, экономика