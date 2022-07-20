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ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам
ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам - РИА Новости Крым, 20.07.2022
ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам
Сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов. Об этом со ссылкой на главу службы по... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T15:10
2022-07-20T15:10
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов. Об этом со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута пишет "Коммерсант".Эксперт упомянул прецедент с финансовой компанией Euroclear, которая заблокировала активы россиян на сумму около 27 млрд долларов."Понимая, что этот риск может повторяться, мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация", - добавил Мамута.Одной из приоритетных задач регулятора и рынка, по мнению представителя Банка России, является возвращение уверенности частным инвесторам.Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов также предполагает увеличение размера активов с 6 до 30 млн рублей. Средства необходимы для получения статуса квалифицированного инвестора, совершенствование процедуры внутрибанковского тестирования инвесторов и пересмотр максимального размера плеча, доступного неквалифицированным инвесторам, пишет "Коммерсант".Квалифицированный инвестор – это опытный инвестор, который профессионально работает на фондовом рынке. Он понимает принципы совершения сделок, различает инструменты по степени риска и доходности и знает, какие корпоративные события могут повлиять на стоимость ценных бумаг. Примером квалифицированного инвестора являются брокеры, банки и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, некоторые госкорпорации.
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф)
ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам

ЦБ ограничит доступ для российских неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

15:10 20.07.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных российских инвесторов. Об этом со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута пишет "Коммерсант".

"В настоящий момент подобные сделки (с иностранными акциями – ред.) являются потенциально чрезвычайно рискованными для неквалифицированного инвестора - ни рынок, ни мы, как регулятор, не можем ему в этом помочь потому, что эти риски реализованы не на российской стороне", – рассказал Мамута в ходе конференции, посвященной совершенствованию защиты розничных инвесторов.

Эксперт упомянул прецедент с финансовой компанией Euroclear, которая заблокировала активы россиян на сумму около 27 млрд долларов.
"Понимая, что этот риск может повторяться, мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация", - добавил Мамута.
Одной из приоритетных задач регулятора и рынка, по мнению представителя Банка России, является возвращение уверенности частным инвесторам.
Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов также предполагает увеличение размера активов с 6 до 30 млн рублей. Средства необходимы для получения статуса квалифицированного инвестора, совершенствование процедуры внутрибанковского тестирования инвесторов и пересмотр максимального размера плеча, доступного неквалифицированным инвесторам, пишет "Коммерсант".
Квалифицированный инвестор – это опытный инвестор, который профессионально работает на фондовом рынке. Он понимает принципы совершения сделок, различает инструменты по степени риска и доходности и знает, какие корпоративные события могут повлиять на стоимость ценных бумаг. Примером квалифицированного инвестора являются брокеры, банки и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, некоторые госкорпорации.
 
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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