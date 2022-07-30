https://crimea.ria.ru/20220730/kak-ugnat-boevoy-samolet-i-uznat-kentavra-top-novostey-nedeli-1124006775.html

Как угнать боевой самолет и узнать "кентавра": топ новостей недели

Как угнать боевой самолет и узнать "кентавра": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Как угнать боевой самолет и узнать "кентавра": топ новостей недели

Можно ли угнать боевой самолет, за что осудили директора "Тайгана", куда исчезли мужчина и ребенок на мысе Фиолент, как распознать "кентавра" и где в Крыму... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T18:02

2022-07-30T18:02

2022-07-30T18:02

крым

распространение коронавируса в рф

олег зубков

парк львов "тайган"

специальная военная операция рф на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Можно ли угнать боевой самолет, за что осудили директора "Тайгана", куда исчезли мужчина и ребенок на мысе Фиолент, как распознать "кентавра" и где в Крыму вернули антиковидный режим. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…узнавали, можно ли угнать боевой самолетВ понедельник стало известно, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет, скорее всего, был бы сбит.… знакомились с приговором директору "Тайгана"Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к тюремному заключению из-за нападения тигра на ребенка.Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2021 года. Посетители оказались рядом с амурскими тиграми, которые размещались в вольере, не обеспечивавшем безопасного расстояния. В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев.…разгадывали тайну исчезновения мужчины и ребенкаВ среду стало известно об исчезновении мужчина с ребенком, которые 23 июля пропали в море возле Севастополя. Происшествие случилось на Царском пляже в районе мыса Фиолент. Неизвестный мужчина в возрасте 30 – 35 лет с мальчиком приблизительно 5 – 6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении и больше не вернулись. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".…учились распознавать новый подвид коронавируса"Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - рассказал на этой неделе Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.… снова надевали маскиНа этой неделе в медучреждениях Крыма возобновили строгий антиковидный режим. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.Главным врачам поручили усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания.

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html

https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-i-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid-19-1123992630.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, распространение коронавируса в рф, олег зубков, парк львов "тайган", специальная военная операция рф на украине, новости