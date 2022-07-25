https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России

Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России

Украинская военная разведка предлагала два миллиона долларов за угон самолета ВКС России, следует из оперативной видеосъемки ФСБ, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T11:09

2022-07-25T11:09

2022-07-25T11:09

специальная военная операция рф на украине

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

российская федерация (россия, рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинская военная разведка предлагала два миллиона долларов за угон самолета ВКС России, следует из оперативной видеосъемки ФСБ, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.На видео, предоставленном ФСБ, приведены фрагменты разговоров и переписки сотрудников ГУР МО Украины с российскими военными, из которых следует, что главной целью операции являлось завладение самолетами и переход летчиков на сторону ВСУ. На видео показан момент задержания курьера и изъятие четырех тысяч долларов, которые планировали передать якобы согласившемуся на угон военному РФ, который на самом деле сотрудничал с российской разведкой. Как сообщил канал "Россия-24", изъятые деньги направят на восстановление Донецка и Луганска. Всего за угнанную единицу летчикам предлагали два миллиона долларов:"У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим за такие вещи официально миллион, мы можем с вами договориться – отдельно еще сверху миллион, я вам гарантирую", - звучит за кадром голос сотрудника ГУР МО Украины.Угон планировали во время боевого вылета, для этого хотели имитировать перехват военного самолета, который в итоге должен был приземлиться на аэродроме Канатово под Кировоградом. При этом украинская разведка запрашивала у российских военных данные о количестве, направлениях и времени вылетов "для дальнейшее планирования".Кроме денег российским военным предлагали гражданство стран Евросоюза для их жен, речь шла о странах Прибалтики, Германии и Болгарии."Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях", - приводится фрагмент переписки ГРУ Украины с одним из военных в мессенджере.Между тем, в сюжете телеканала "Россия-24", сотрудник ФСБ заявляет, что жены летчиков в Европе оказались бы заложницами ГУР: "Они бы их просто похитили", — сказал он.Кроме того, контрразведчики изъяли клофелин, которым предполагалось отравить штурмана одного из угоняемых самолетов."За сколько минут до выхода к самолету ваш штурман пьет кофе? Просто есть зачастую препараты, которые действуют за 40 минут, поэтому нам очень важно рассчитать вот этот диапазон. По препарату, я думаю, мы сможем даже вам передать, оставить его где-то физически для того, чтобы у вас не возникало никаких вопросов по рецепту и по всему остальному", - говорил украинский разведчик.В итоге две упаковки препарата были переданы в Волгоград, где их изъяли российский контрразведчики.

https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html

https://crimea.ria.ru/20220725/ukraina-usilit-repressii-protiv-mirnogo-naseleniya-i-elity--ekspert-1123945009.html

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

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