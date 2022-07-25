https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html

ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой

ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой - РИА Новости Крым, 25.07.2022

ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой

Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:14

2022-07-25T09:14

2022-07-25T09:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

нато

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Отмечается, что операцию по угону главное управление разведки Минобороны Украины готовило под кураторством спецслужб НАТО.Российским военным предлагалось посадить самолеты на аэродромах, подконтрольных киевскому режиму. Все участники операции и их пособники установлены.Отмечается также, что в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их:Оперативная игра – это система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html

https://crimea.ria.ru/20220722/sdal-gostaynu-v-krymu-vozbudili-delo-na-sotrudnika-oboronki-1123925557.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), нато, украина, специальная военная операция рф на украине