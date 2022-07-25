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ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой - РИА Новости Крым, 25.07.2022
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:14
2022-07-25T09:14
2022-07-25T09:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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нато
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специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Отмечается, что операцию по угону главное управление разведки Минобороны Украины готовило под кураторством спецслужб НАТО.Российским военным предлагалось посадить самолеты на аэродромах, подконтрольных киевскому режиму. Все участники операции и их пособники установлены.Отмечается также, что в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их:Оперативная игра – это система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), нато, украина, специальная военная операция рф на украине
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
ФСБ: украинская военная разведка под кураторством НАТО хотела угнать боевые самолеты РФ
09:14 25.07.2022 (обновлено: 09:20 25.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что операцию по угону главное управление разведки Минобороны Украины готовило под кураторством спецслужб НАТО.
"Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков", - цитирует ресурс заявление ФСБ.
Российским военным предлагалось посадить самолеты на аэродромах, подконтрольных киевскому режиму. Все участники операции и их пособники установлены.
Отмечается также, что в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их:
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - говорится в заявлении.
Оперативная игра – это система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.