Рейтинг@Mail.ru
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
Если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет,... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T16:19
2022-07-25T16:19
специальная военная операция рф на украине
происшествия
министерство обороны рф
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_0:0:1527:858_1920x0_80_0_0_16c515eea6e8af2f51d223e0e41f4cc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет, скорее всего, был бы сбит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.В понедельник стало известно, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их."Если бы они даже смогли завербовать какого-то одного летчика, то, понятное дело, что если один самолет совершает непреднамеренный маневр и отклоняется от маршрута, то напарник, то есть второй самолет, конечно, должен будет задать ему определенные вопросы. И если станет ясно, что экипаж самолета является предателем, особенно если там есть боекомплект, то этот самолет уже с предателями постараются сбить", — пояснил военный эксперт.Он добавил, что западные разведчики просчитались и с моральным духом российских военнослужащих, которые уже давно видят настоящий коллективный Запад насквозь."Если в советские времена летчики-перебежчики имели некую иллюзию, что на Западе жить хорошо, что там есть 200 сортов колбасы, джинсы и другая прелесть, которая их мотивировала к измене, то сейчас у наших летчиков иллюзий нет. Все понимают, что представляет собой коллективный Запад, что на самом деле там творится, что очень много желаемого выдается за действительное. И вообще Запад является нашим противником по многим вопросам не одну сотню лет. Этот фактор тоже сыграл ключевую роль", — считает специалист.Эксперт напомнил, что любой боевой вылет всегда проходит согласование и совершается по полетному заданию, которое получают летчики. В зависимости от постановки боевых задач формируется боевой наряд. Кроме того, по его словам, летчики по одиночке не вылетают, в основном выходя на задание парами или звеном.
https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html
https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_147:0:1348:901_1920x0_80_0_0_d88710ea767364161fc6f0a7e7468662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, происшествия, министерство обороны рф, авторы
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта

Угнанный боевой самолет могли бы сбить после отклонения от маршрута — военный эксперт

16:19 25.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет, скорее всего, был бы сбит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.
В понедельник стало известно, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
11:09
Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России
"Если бы они даже смогли завербовать какого-то одного летчика, то, понятное дело, что если один самолет совершает непреднамеренный маневр и отклоняется от маршрута, то напарник, то есть второй самолет, конечно, должен будет задать ему определенные вопросы. И если станет ясно, что экипаж самолета является предателем, особенно если там есть боекомплект, то этот самолет уже с предателями постараются сбить", — пояснил военный эксперт.
Он добавил, что западные разведчики просчитались и с моральным духом российских военнослужащих, которые уже давно видят настоящий коллективный Запад насквозь.
"Если в советские времена летчики-перебежчики имели некую иллюзию, что на Западе жить хорошо, что там есть 200 сортов колбасы, джинсы и другая прелесть, которая их мотивировала к измене, то сейчас у наших летчиков иллюзий нет. Все понимают, что представляет собой коллективный Запад, что на самом деле там творится, что очень много желаемого выдается за действительное. И вообще Запад является нашим противником по многим вопросам не одну сотню лет. Этот фактор тоже сыграл ключевую роль", — считает специалист.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
09:14
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
Эксперт напомнил, что любой боевой вылет всегда проходит согласование и совершается по полетному заданию, которое получают летчики. В зависимости от постановки боевых задач формируется боевой наряд. Кроме того, по его словам, летчики по одиночке не вылетают, в основном выходя на задание парами или звеном.
"Последние угоны (боевых самолетов — ред.) были еще во времена СССР. Тогда угоняли МИГ-29 в Турцию, и МИГ-25 в Японию. Обычно такого рода угоны происходили во время учебных полетов, которые совершались над акваториями, близкими к этим странам. Сейчас речь шла о самолетах Су-24, Су-34, и Ту-22М3. Последние самолеты очень редко использовались. Они применялись при штурме "Азовстали", сбрасывали различные виды авиационных бомб. Су-34 участвует во многих боевых операциях, но не чаще Су-24", — рассказал Леонков.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияМинистерство обороны РФАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
Лента новостейМолния