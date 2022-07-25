https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html

Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта

Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта

Если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет,... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T16:19

2022-07-25T16:19

2022-07-25T16:19

специальная военная операция рф на украине

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Если бы украинским и западным спецслужбам удалось завербовать российского летчика и совершить угон самолета, члены экипажа считались бы предателями и самолет, скорее всего, был бы сбит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.В понедельник стало известно, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их."Если бы они даже смогли завербовать какого-то одного летчика, то, понятное дело, что если один самолет совершает непреднамеренный маневр и отклоняется от маршрута, то напарник, то есть второй самолет, конечно, должен будет задать ему определенные вопросы. И если станет ясно, что экипаж самолета является предателем, особенно если там есть боекомплект, то этот самолет уже с предателями постараются сбить", — пояснил военный эксперт.Он добавил, что западные разведчики просчитались и с моральным духом российских военнослужащих, которые уже давно видят настоящий коллективный Запад насквозь."Если в советские времена летчики-перебежчики имели некую иллюзию, что на Западе жить хорошо, что там есть 200 сортов колбасы, джинсы и другая прелесть, которая их мотивировала к измене, то сейчас у наших летчиков иллюзий нет. Все понимают, что представляет собой коллективный Запад, что на самом деле там творится, что очень много желаемого выдается за действительное. И вообще Запад является нашим противником по многим вопросам не одну сотню лет. Этот фактор тоже сыграл ключевую роль", — считает специалист.Эксперт напомнил, что любой боевой вылет всегда проходит согласование и совершается по полетному заданию, которое получают летчики. В зависимости от постановки боевых задач формируется боевой наряд. Кроме того, по его словам, летчики по одиночке не вылетают, в основном выходя на задание парами или звеном.

https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

специальная военная операция рф на украине, происшествия, министерство обороны рф, авторы