В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком
Мужчина с ребенком пропал в море возле Фиолента, возбуждено дело об убийстве – прокуратура
10:36 27.07.2022 (обновлено: 10:51 27.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
"Установлено, что 23 июля 2022 года около 15:00 на Царском пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе неустановленный мужчина в возрасте 30 – 35 лет с мальчиком приблизительно 5 – 6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении", — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что сапборд и спасательный жилет все еще не найдены ни в море, ни на прилегающей территории. Установить личности пропавших и их местонахождение пока не удалось.
Ход расследования уголовного дела по статье "убийство "взят на контроль прокуратуры. Сейчас оставленные пропавшим вещи изъяты, начались следственные мероприятия.
"С места происшествия изъяты оставленный в залог рюкзак с ноутбуком, тетрадь с записями об аренде сапбордов, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории пляжа, допрашиваются очевидцы. Даны указания о выполнении первоначальных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств преступления", — уточнили в ведомстве.