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В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком
В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком
В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T10:36
2022-07-27T10:51
происшествия
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ведомстве сообщили, что сапборд и спасательный жилет все еще не найдены ни в море, ни на прилегающей территории. Установить личности пропавших и их местонахождение пока не удалось. Ход расследования уголовного дела по статье "убийство "взят на контроль прокуратуры. Сейчас оставленные пропавшим вещи изъяты, начались следственные мероприятия.
https://crimea.ria.ru/20220706/poiski-unesennoy-na-matrase-devochki-v-akvatorii-morya-prekrascheny-1123764940.html
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происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком

Мужчина с ребенком пропал в море возле Фиолента, возбуждено дело об убийстве – прокуратура

10:36 27.07.2022 (обновлено: 10:51 27.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
"Установлено, что 23 июля 2022 года около 15:00 на Царском пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе неустановленный мужчина в возрасте 30 – 35 лет с мальчиком приблизительно 5 – 6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении", — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что сапборд и спасательный жилет все еще не найдены ни в море, ни на прилегающей территории. Установить личности пропавших и их местонахождение пока не удалось.
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Ход расследования уголовного дела по статье "убийство "взят на контроль прокуратуры. Сейчас оставленные пропавшим вещи изъяты, начались следственные мероприятия.
"С места происшествия изъяты оставленный в залог рюкзак с ноутбуком, тетрадь с записями об аренде сапбордов, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории пляжа, допрашиваются очевидцы. Даны указания о выполнении первоначальных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств преступления", — уточнили в ведомстве.
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