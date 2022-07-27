https://crimea.ria.ru/20220727/v-sevastopole-ischut-propavshikh-v-more-muzhchinu-s-rebenkom-1123969093.html

В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком

В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком

В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T10:36

2022-07-27T10:36

2022-07-27T10:51

происшествия

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ведомстве сообщили, что сапборд и спасательный жилет все еще не найдены ни в море, ни на прилегающей территории. Установить личности пропавших и их местонахождение пока не удалось. Ход расследования уголовного дела по статье "убийство "взят на контроль прокуратуры. Сейчас оставленные пропавшим вещи изъяты, начались следственные мероприятия.

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севастополь

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происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя