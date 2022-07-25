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Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить
Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить
Спортивную еду рекомендуется употреблять только тем, кто серьезно занимается спортом, иначе вместо мышц может увеличиться объем жировой ткани. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T22:05
2022-07-25T21:56
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Спортивную еду рекомендуется употреблять только тем, кто серьезно занимается спортом, иначе вместо мышц может увеличиться объем жировой ткани. Об этом в комментарии радио Sputnik заявил спортивный врач Илья Мелехин.Предназначенное для спортсменов питание обычно содержит большое количество калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. И если человек не слишком активен в спортзале, употребление такой еды может сослужить ему плохую службу – вместо мышц увеличится количество жира, пояснил врач. И особенно опасны в этом плане, казалось бы, безобидные протеиновые батончики, которые на самом деле намного калорийнее обычных снеков.Чтобы протеиновые батончики шли на пользу, а не во вред, необходимо правильно выбирать время для их употребления, отметил врач."Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи. Второй вариант – это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик – это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок. Каких-то жестких ограничений, конечно, нет, но важно сжигать калорий столько же или больше, чем вы получаете из протеинового батончика", – рекомендовал Мелехин.Ранее эксперт по питанию Ксения Черная перечислила способы избавиться от целлюлита и подчеркнула роль в этом нормального питьевого баланса. По мнению эксперта, антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве.
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общество, здоровье, совет эксперта
Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить

Врач Мелехин предупредил о риске ожирения от спортивной еды при недостаточных нагрузках

22:05 25.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина занимается спортом на набережной в Ялте
Мужчина занимается спортом на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Спортивную еду рекомендуется употреблять только тем, кто серьезно занимается спортом, иначе вместо мышц может увеличиться объем жировой ткани. Об этом в комментарии радио Sputnik заявил спортивный врач Илья Мелехин.
Предназначенное для спортсменов питание обычно содержит большое количество калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. И если человек не слишком активен в спортзале, употребление такой еды может сослужить ему плохую службу – вместо мышц увеличится количество жира, пояснил врач. И особенно опасны в этом плане, казалось бы, безобидные протеиновые батончики, которые на самом деле намного калорийнее обычных снеков.
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"Протеиновый батончик – это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории", – объяснил Илья Мелехин.
Чтобы протеиновые батончики шли на пользу, а не во вред, необходимо правильно выбирать время для их употребления, отметил врач.
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"Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи. Второй вариант – это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик – это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок. Каких-то жестких ограничений, конечно, нет, но важно сжигать калорий столько же или больше, чем вы получаете из протеинового батончика", – рекомендовал Мелехин.
Ранее эксперт по питанию Ксения Черная перечислила способы избавиться от целлюлита и подчеркнула роль в этом нормального питьевого баланса. По мнению эксперта, антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве.
 
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