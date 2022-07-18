https://crimea.ria.ru/20220718/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-iyulya-1123887110.html

Главные события и заявления дня, 18 июля

Главные события и заявления дня, 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Главные события и заявления дня, 18 июля

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T22:05

2022-07-18T22:05

2022-07-18T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины. В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО. Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи. Президент России Владимир Путин заявил что уровень бедности за пять лет снизился почти на 2%. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие УкраиныМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ.Командующий группировкой "Восток" доложил министру обороны РФ об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.В Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТОПо мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности.Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз.Пензенская область взяла шефство над запорожским городом ПологиПензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов.Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.Путин: уровень бедности в России снизилсяУровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит, но его темп недостаточный.Украина ударила в район Каховской ГЭС Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод.

https://crimea.ria.ru/20220718/zaporozhskiy-gorod-pologi-masshtaby-bedstviya-i-pomosch-rossii-1123880895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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