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Главные события и заявления дня, 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Главные события и заявления дня, 18 июля
Главные события и заявления дня, 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Главные события и заявления дня, 18 июля
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T22:05
2022-07-18T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины. В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО. Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи. Президент России Владимир Путин заявил что уровень бедности за пять лет снизился почти на 2%. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие УкраиныМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ.Командующий группировкой "Восток" доложил министру обороны РФ об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.В Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТОПо мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности.Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз.Пензенская область взяла шефство над запорожским городом ПологиПензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов.Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.Путин: уровень бедности в России снизилсяУровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит, но его темп недостаточный.Украина ударила в район Каховской ГЭС Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
главное за день, новости
Главные события и заявления дня, 18 июля

Главные события и заявления понедельника, 18 июля

22:05 18.07.2022
 
© Photo by YVES HERMAN / POOL / AFPШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, 23 марта 2021 года
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, 23 марта 2021 года
© Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины. В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО. Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи. Президент России Владимир Путин заявил что уровень бедности за пять лет снизился почти на 2%. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС.

О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ.

Командующий группировкой "Восток" доложил министру обороны РФ об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.
В Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО

По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности.

Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз.

Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи

Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов.

Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.

Путин: уровень бедности в России снизился

Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит, но его темп недостаточный.

Украина ударила в район Каховской ГЭС

Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод.
г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
 
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