Главные события и заявления дня, 18 июля
Главные события и заявления понедельника, 18 июля
© Photo by YVES HERMAN / POOL / AFPШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, 23 марта 2021 года
© Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины. В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО. Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи. Президент России Владимир Путин заявил что уровень бедности за пять лет снизился почти на 2%. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ.
Командующий группировкой "Восток" доложил министру обороны РФ об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ.
Командующий группировкой "Восток" доложил министру обороны РФ об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.
В Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО
По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности.
Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз.
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов.
Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.
Путин: уровень бедности в России снизился
Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит, но его темп недостаточный.
Украина ударила в район Каховской ГЭС
Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод.
По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности.
Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз.
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов.
Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.
Путин: уровень бедности в России снизился
Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит, но его темп недостаточный.
Украина ударила в район Каховской ГЭС
Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод.