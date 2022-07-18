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В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО
В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО
Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности. По мнению депутата... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T11:31
2022-07-18T11:31
2022-07-18T13:03
нато
германия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности. По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Об этом политик рассказала в интервью китайскому таблоиду Global Times.Дагделен считает, что выйти из "спирали эскалации" поможет только политика разрядки и уравновешивание интересов всех стран, включая Россию. Ориентироваться она предлагает на политику деэскалации, которую проводи бывший федеральный канцлер Вилли Брандтом.Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз. При этом страны-участники преследуют исключительно экономические и геополитические интересы. В пример политик приводит усиление сотрудничества альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, который, по ее словам, находится далеко от северной Атлантики.В заключение она отметила, что интересы европейских стран и США принципиально расходятся в контексте конфликта на Украине. В связи с этим Дагделен призывает Евросоюз обратиться к дипломатии и остановить милитаризацию государств-членов.Ранее возобновить переговорный процесс по Украине международное сообщество призвал папа Римский Франциск.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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нато, германия, политика
В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО
Депутат бундестага Дагделен: ЕС не должен подчиняться интересам и стратегии США
11:31 18.07.2022 (обновлено: 13:03 18.07.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым.
Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности. По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Об этом политик рассказала
в интервью китайскому таблоиду Global Times.
Дагделен считает, что выйти из "спирали эскалации" поможет только политика разрядки и уравновешивание интересов всех стран, включая Россию. Ориентироваться она предлагает на политику деэскалации, которую проводи бывший федеральный канцлер Вилли Брандтом.
"Наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене его системой коллективной безопасности, главной целью которой является разоружение и сотрудничество", – считает политик.
Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз. При этом страны-участники преследуют исключительно экономические и геополитические интересы. В пример политик приводит усиление сотрудничества альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, который, по ее словам, находится далеко от северной Атлантики.
В заключение она отметила, что интересы европейских стран и США принципиально расходятся в контексте конфликта на Украине. В связи с этим Дагделен призывает Евросоюз обратиться к дипломатии и остановить милитаризацию государств-членов.
"Биться до последнего украинца ради военного поражения России – такова позиция США, Европейский Союз не должен подчиняться их интересам и стратегии. Расширение автономии не должно привести к усилению милитаризации государств-членов Европейского Союза. Наоборот, Евросоюз должен стать миролюбивой державой, которая ищет баланс в Европе и занимается дипломатией", – резюмировала депутат.
Ранее возобновить переговорный процесс
по Украине международное сообщество призвал папа Римский Франциск.