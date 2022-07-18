https://crimea.ria.ru/20220718/v-parlamente-germanii-prizyvayut-evropu-gotovitsya-k-rospusku-nato-1123878824.html

В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО

В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО - РИА Новости Крым, 18.07.2022

В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО

Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности. По мнению депутата... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T11:31

2022-07-18T11:31

2022-07-18T13:03

нато

германия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Европейским странам необходимо преодолеть блоковое мышление и стремление к конфронтации для сохранения мира, безопасности и стабильности. По мнению депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, достичь баланса интересов возможно только дипломатическим путем. Об этом политик рассказала в интервью китайскому таблоиду Global Times.Дагделен считает, что выйти из "спирали эскалации" поможет только политика разрядки и уравновешивание интересов всех стран, включая Россию. Ориентироваться она предлагает на политику деэскалации, которую проводи бывший федеральный канцлер Вилли Брандтом.Дагделен подвергла критике политику альянса. По ее словам, НАТО – большая боевая машина, а не оборонительный союз. При этом страны-участники преследуют исключительно экономические и геополитические интересы. В пример политик приводит усиление сотрудничества альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, который, по ее словам, находится далеко от северной Атлантики.В заключение она отметила, что интересы европейских стран и США принципиально расходятся в контексте конфликта на Украине. В связи с этим Дагделен призывает Евросоюз обратиться к дипломатии и остановить милитаризацию государств-членов.Ранее возобновить переговорный процесс по Украине международное сообщество призвал папа Римский Франциск.

германия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, германия, политика