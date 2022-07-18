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Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:02
2022-07-18T13:44
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания."Это касается слабо защищенных слоев населения, которые наиболее остро нуждаются в мерах социальной поддержки, - добавил он. – При этом мы людям открыто говорим, что ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность и уклад жизни, у них своя самобытность и своя жизнь, и мы только вам помогаем. Это наш братский народ, и мы сделаем все, чтобы жизнедеятельность на этих территориях была нормальной".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220716/pensii-posobiya-i-zarplaty-vse-o-sotsvyplatakh-v-zaporozhskoy-oblasti-1123861854.html
запорожская область
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Сергей Георгиев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи

Пензенская область поможет городу Пологи Запорожской области продуктами и стройматериалами

12:02 18.07.2022 (обновлено: 13:44 18.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевг. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ
г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.
"Мы оценили масштабность разрушения не только в этом населенном пункте, но и других, которые входят в Пологовский район. И так как это подшефный наш район, мы приняли для себя решение: по ряду позиций мы готовы будем выполнить работы здесь, на месте, с учетом определенных финансовых вливаний. А часть работ мы проведем у себя на территории и завезем все необходимое. Это касается не просто гуманитарной помощи, а и строительных материалов, продуктов питания, медикаментов, средств гигиены", - рассказал он.
Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.
"Это касается слабо защищенных слоев населения, которые наиболее остро нуждаются в мерах социальной поддержки, - добавил он. – При этом мы людям открыто говорим, что ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность и уклад жизни, у них своя самобытность и своя жизнь, и мы только вам помогаем. Это наш братский народ, и мы сделаем все, чтобы жизнедеятельность на этих территориях была нормальной".
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 07:32
Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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