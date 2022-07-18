https://crimea.ria.ru/20220718/penzenskaya-oblast-vzyala-shefstvo-nad-zaporozhskim-gorodom-pologi-1123879128.html
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:02
2022-07-18T12:02
2022-07-18T13:44
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123875943_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b7fa9f16e4b9da42b06793a45874ca3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания."Это касается слабо защищенных слоев населения, которые наиболее остро нуждаются в мерах социальной поддержки, - добавил он. – При этом мы людям открыто говорим, что ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность и уклад жизни, у них своя самобытность и своя жизнь, и мы только вам помогаем. Это наш братский народ, и мы сделаем все, чтобы жизнедеятельность на этих территориях была нормальной".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220716/pensii-posobiya-i-zarplaty-vse-o-sotsvyplatakh-v-zaporozhskoy-oblasti-1123861854.html
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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2022
Сергей Георгиев
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Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
Пензенская область поможет городу Пологи Запорожской области продуктами и стройматериалами
12:02 18.07.2022 (обновлено: 13:44 18.07.2022)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко.
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом РИА Новости Крым
рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.
"Мы оценили масштабность разрушения не только в этом населенном пункте, но и других, которые входят в Пологовский район. И так как это подшефный наш район, мы приняли для себя решение: по ряду позиций мы готовы будем выполнить работы здесь, на месте, с учетом определенных финансовых вливаний. А часть работ мы проведем у себя на территории и завезем все необходимое. Это касается не просто гуманитарной помощи, а и строительных материалов, продуктов питания, медикаментов, средств гигиены", - рассказал он.
Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания.
"Это касается слабо защищенных слоев населения, которые наиболее остро нуждаются в мерах социальной поддержки, - добавил он. – При этом мы людям открыто говорим, что ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность и уклад жизни, у них своя самобытность и своя жизнь, и мы только вам помогаем. Это наш братский народ, и мы сделаем все, чтобы жизнедеятельность на этих территориях была нормальной".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.