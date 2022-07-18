https://crimea.ria.ru/20220718/penzenskaya-oblast-vzyala-shefstvo-nad-zaporozhskim-gorodom-pologi-1123879128.html

Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи

Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи

Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T12:02

2022-07-18T12:02

2022-07-18T13:44

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области продуктами, медикаментами, стройматериалами и восстановлением поврежденных объектов. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.Первый гуманитарный конвой будет направлен из Пензенской области уже в ближайшее время, он позволит обеспечить нуждающихся продуктами питания."Это касается слабо защищенных слоев населения, которые наиболее остро нуждаются в мерах социальной поддержки, - добавил он. – При этом мы людям открыто говорим, что ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность и уклад жизни, у них своя самобытность и своя жизнь, и мы только вам помогаем. Это наш братский народ, и мы сделаем все, чтобы жизнедеятельность на этих территориях была нормальной".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220716/pensii-posobiya-i-zarplaty-vse-o-sotsvyplatakh-v-zaporozhskoy-oblasti-1123861854.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)