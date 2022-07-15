https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html

Суперполезные вредные баклажаны: врач открыла опасные секреты ягоды

Суперполезные вредные баклажаны: врач открыла опасные секреты ягоды - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Суперполезные вредные баклажаны: врач открыла опасные секреты ягоды

Баклажаны очень полезны и в то же время крайне опасны для людей с болезнями почек и желудка. О вреде полезных и вкусных летних плодов, которые на самом деле не... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T21:32

2022-07-15T21:32

2022-07-15T21:32

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совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Баклажаны очень полезны и в то же время крайне опасны для людей с болезнями почек и желудка. О вреде полезных и вкусных летних плодов, которые на самом деле не овощи, а ягоды, порталу "Доктор Питер" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.Баклажаны, или синенькие, богаты витаминами, антиоксидантами и противовоспалительными веществами, да и вообще они очень вкусные, а потому частые "гости" летних застолий.Так, по словам Антиповой, придающие плодам темно-фиолетовый цвет пигменты антоцианы снижают уровень холестерина в организме, действуют как антисептики и спасают от воспалений. А насунин защищает от стресса, поэтому удалять кожуру, в которой этот пигмент содержится, в процессе приготовления баклажанов не рекомендуется.С опухолями, вирусами и микробами помогает бороться хлорогеновая кислота, содержащаяся в синеньких. Нормальному пищеварению поможет клетчатка. Дополняют список "полезностей" витамины группы В, каротин, калий, фосфор, железо, кальций и фолиевая кислота.При этом сам продукт имеет низкую калорийность.Несмотря на все это, баклажаны могут оказаться опасными для людей, страдающих болезнями почек. Все потому, что в них много солей и оксалатов – эфиров щавелевой кислоты.Также с баклажанами надо быть осторожнее людям с гастритом, язвой желудка и желчнокаменной болезнью."Этот продукт может увеличить выделения соляной кислоты, что может навредить слизистой желудка", – сказала Антипова.Кроме того, баклажаны способны вызывать аллергию, так что, как и другие продукты, их следует употреблять в разумных количествах, заключила врач.Ранее диетолог и нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала, как правильно готовить овощи, чтобы сохранить их полезность.

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