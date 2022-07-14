https://crimea.ria.ru/20220714/kak-prigotovit-ovoschi-chtoby-sokhranit-ikh-polzu-1123833361.html

Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу

Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу

Приготовленные при низких температурах овощи полезны для пищеварения – они лучше усваиваются и при этом сохраняют витамины. Об этом со ссылкой на диетолога и... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T21:59

2022-07-14T21:59

2022-07-14T21:59

общество

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743676_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_c5a18c67d8bfa1ea8b0857e50e702307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Приготовленные при низких температурах овощи полезны для пищеварения – они лучше усваиваются и при этом сохраняют витамины. Об этом со ссылкой на диетолога и нутрициолога Олесю Лукашенкову пишет "Москва 24".По словам Лукашенковой, термическая обработка может приумножить полезные свойства некоторых продуктов. Например, под воздействием температуры в томатах увеличивается содержание полезного для сердечно-сосудистой системы антиоксиданта ликопина, а в моркови – ценного бета-кератина.Кроме того, после приготовления овощи намного легче усваиваются пищеварительной системой, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым противопоказана грубая клетчатка.Лучшими способами приготовления овощей Лукашина называет вариант "аль денте" (продукты готовы, но сохраняют ощутимую при укусе упругость), тушение на медленном огне под крышкой, поширование (варка продуктов в небольшом количестве едва кипящей жидкости), а также томление при низких температурах."Если вы не торопитесь, обязательно приготовьте блюдо в медленноварке. Это специальный аппарат, который тушит продукты в воде при небольшой температуре (от 75 до 95 градусов). Такая технология позволяет сохранить пользу ингредиентов и является одним из самых лучших способов приготовления мяса. Но она затратна по времени – процесс длится около шести часов", – советует специалист.Также диетолог отмечает пользу ферментированных продуктов, то есть приготовленных с помощью естественного брожения."Продукты в результате обогащаются полезными минералами, витаминами С, В и К, жирными кислотами омега-3, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками", – рассказала Лукашенкова.Ранее миколог, кандидат биологических наук Вишневский рассказала о грибе, который растет в России и особенно полезен для женского здоровья.

https://crimea.ria.ru/20220609/nazvany-samye-opasnye-letnie-frukty-i-ovoschi-1123485484.html

https://crimea.ria.ru/20220127/ovosch-ot-vysokogo-davleniya-novoe-svoystvo-izvestnogo-korneploda--1122184032.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье