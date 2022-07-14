https://crimea.ria.ru/20220714/kak-prigotovit-ovoschi-chtoby-sokhranit-ikh-polzu-1123833361.html
Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу
Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу
Приготовленные при низких температурах овощи полезны для пищеварения – они лучше усваиваются и при этом сохраняют витамины. Об этом со ссылкой на диетолога и... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T21:59
2022-07-14T21:59
2022-07-14T21:59
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743676_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_c5a18c67d8bfa1ea8b0857e50e702307.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Приготовленные при низких температурах овощи полезны для пищеварения – они лучше усваиваются и при этом сохраняют витамины. Об этом со ссылкой на диетолога и нутрициолога Олесю Лукашенкову пишет "Москва 24".По словам Лукашенковой, термическая обработка может приумножить полезные свойства некоторых продуктов. Например, под воздействием температуры в томатах увеличивается содержание полезного для сердечно-сосудистой системы антиоксиданта ликопина, а в моркови – ценного бета-кератина.Кроме того, после приготовления овощи намного легче усваиваются пищеварительной системой, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым противопоказана грубая клетчатка.Лучшими способами приготовления овощей Лукашина называет вариант "аль денте" (продукты готовы, но сохраняют ощутимую при укусе упругость), тушение на медленном огне под крышкой, поширование (варка продуктов в небольшом количестве едва кипящей жидкости), а также томление при низких температурах."Если вы не торопитесь, обязательно приготовьте блюдо в медленноварке. Это специальный аппарат, который тушит продукты в воде при небольшой температуре (от 75 до 95 градусов). Такая технология позволяет сохранить пользу ингредиентов и является одним из самых лучших способов приготовления мяса. Но она затратна по времени – процесс длится около шести часов", – советует специалист.Также диетолог отмечает пользу ферментированных продуктов, то есть приготовленных с помощью естественного брожения."Продукты в результате обогащаются полезными минералами, витаминами С, В и К, жирными кислотами омега-3, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками", – рассказала Лукашенкова.Ранее миколог, кандидат биологических наук Вишневский рассказала о грибе, который растет в России и особенно полезен для женского здоровья.
https://crimea.ria.ru/20220609/nazvany-samye-opasnye-letnie-frukty-i-ovoschi-1123485484.html
https://crimea.ria.ru/20220127/ovosch-ot-vysokogo-davleniya-novoe-svoystvo-izvestnogo-korneploda--1122184032.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743676_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fba6b080125ca5ba787fd1341de9534b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, здоровье
Как приготовить овощи, чтобы сохранить их пользу
Диетолог Лукашенкова рассказала о способах приготовления полезных для организма овощей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Приготовленные при низких температурах овощи полезны для пищеварения – они лучше усваиваются и при этом сохраняют витамины. Об этом со ссылкой на диетолога и нутрициолога Олесю Лукашенкову пишет "Москва 24"
.
По словам Лукашенковой, термическая обработка может приумножить полезные свойства некоторых продуктов. Например, под воздействием температуры в томатах увеличивается содержание полезного для сердечно-сосудистой системы антиоксиданта ликопина, а в моркови – ценного бета-кератина.
Кроме того, после приготовления овощи намного легче усваиваются пищеварительной системой, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым противопоказана грубая клетчатка.
Лучшими способами приготовления овощей Лукашина называет вариант "аль денте" (продукты готовы, но сохраняют ощутимую при укусе упругость), тушение на медленном огне под крышкой, поширование (варка продуктов в небольшом количестве едва кипящей жидкости), а также томление при низких температурах.
"Если вы не торопитесь, обязательно приготовьте блюдо в медленноварке. Это специальный аппарат, который тушит продукты в воде при небольшой температуре (от 75 до 95 градусов). Такая технология позволяет сохранить пользу ингредиентов и является одним из самых лучших способов приготовления мяса. Но она затратна по времени – процесс длится около шести часов", – советует специалист.
Также диетолог отмечает пользу ферментированных продуктов, то есть приготовленных с помощью естественного брожения.
"Продукты в результате обогащаются полезными минералами, витаминами С, В и К, жирными кислотами омега-3, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками", – рассказала Лукашенкова.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Вишневский рассказала о грибе
, который растет в России и особенно полезен для женского здоровья.