https://crimea.ria.ru/20220713/sekret-geyshi-v-rossii-rastet-grib-poleznyy-dlya-zhenschin--uchenyy-1123824339.html
Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый
Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый
Гриб-баран, который стал распространяться в средней полосе России, очень полезен для здоровья, особенно женского – об этом хорошо знали давным-давно гейши в... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T08:36
2022-07-13T08:36
2022-07-13T08:36
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Гриб-баран, который стал распространяться в средней полосе России, очень полезен для здоровья, особенно женского – об этом хорошо знали давным-давно гейши в Японии. Об этом в интервью "Радио 1" рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.Такое свойство гриба связано с тем, что его полисахариды стимулируют работу печени, в результате чего жиры в организме перерабатываются активнее, объяснил он.Кроме того, по словам ученого, гриб-баран поддерживает у женщин гормональный баланс, что особенно важно в период менопаузы."Его вообще можно назвать женским грибом", – заключил Вишневский.По его словам, распространение этого гриба в России связано с общим потеплением. Он "зашел" в наши широты лет десять назад и теперь активно осваивает среднюю полосу и даже северные регионы. Его в больших количествах можно увидеть в московских парках и в Подмосковье.Эксперт предупредил, что гриб-баран можно хранить в холодильнике до двух недель – своих свойств он за это время не теряет. Что касается приготовления, то можно использовать рецепты, по которым варят и жарят лисички.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты "от стресса".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество
Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый
Ученый назвал новый гриб в России, который использовали гейши для здоровья и красоты
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым.
Гриб-баран, который стал распространяться в средней полосе России, очень полезен для здоровья, особенно женского – об этом хорошо знали давным-давно гейши в Японии. Об этом в интервью "Радио 1"
рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
"Гриб-баран – это отличный гриб, у него есть много полезных свойств. В Японии он называется маитаке, и там он использовался в первую очередь гейшами для похудения и для поддержания стройности", – рассказал Вишневский.
Такое свойство гриба связано с тем, что его полисахариды стимулируют работу печени, в результате чего жиры в организме перерабатываются активнее, объяснил он.
Кроме того, по словам ученого, гриб-баран поддерживает у женщин гормональный баланс, что особенно важно в период менопаузы.
"Его вообще можно назвать женским грибом", – заключил Вишневский.
По его словам, распространение этого гриба в России связано с общим потеплением. Он "зашел" в наши широты лет десять назад и теперь активно осваивает среднюю полосу и даже северные регионы. Его в больших количествах можно увидеть в московских парках и в Подмосковье.
Эксперт предупредил, что гриб-баран можно хранить в холодильнике до двух недель – своих свойств он за это время не теряет. Что касается приготовления, то можно использовать рецепты, по которым варят и жарят лисички.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты "от стресса"
.