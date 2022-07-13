https://crimea.ria.ru/20220713/sekret-geyshi-v-rossii-rastet-grib-poleznyy-dlya-zhenschin--uchenyy-1123824339.html

Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый

Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Секрет гейши: в России растет гриб, полезный для женщин – ученый

Гриб-баран, который стал распространяться в средней полосе России, очень полезен для здоровья, особенно женского – об этом хорошо знали давным-давно гейши в... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T08:36

2022-07-13T08:36

2022-07-13T08:36

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Гриб-баран, который стал распространяться в средней полосе России, очень полезен для здоровья, особенно женского – об этом хорошо знали давным-давно гейши в Японии. Об этом в интервью "Радио 1" рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.Такое свойство гриба связано с тем, что его полисахариды стимулируют работу печени, в результате чего жиры в организме перерабатываются активнее, объяснил он.Кроме того, по словам ученого, гриб-баран поддерживает у женщин гормональный баланс, что особенно важно в период менопаузы."Его вообще можно назвать женским грибом", – заключил Вишневский.По его словам, распространение этого гриба в России связано с общим потеплением. Он "зашел" в наши широты лет десять назад и теперь активно осваивает среднюю полосу и даже северные регионы. Его в больших количествах можно увидеть в московских парках и в Подмосковье.Эксперт предупредил, что гриб-баран можно хранить в холодильнике до двух недель – своих свойств он за это время не теряет. Что касается приготовления, то можно использовать рецепты, по которым варят и жарят лисички.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты "от стресса".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество