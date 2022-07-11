Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220711/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-iyulya-1123812915.html
Главные события и заявления дня: 11 июля
Главные события и заявления дня: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2022
Главные события и заявления дня: 11 июля
Серия покушений на освобожденных территориях Украины, перекрытый "Северный поток", последствия разгула стихии в Крыму и на Кубани, упрощенный порядок получения... РИА Новости Крым, 11.07.2022
2022-07-11T20:11
2022-07-11T20:11
главное за день
крым
украина
всу (вооруженные силы украины)
владимир путин (политик)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:157:3132:1919_1920x0_80_0_0_059eb275f2c5a64788cdebcf5f41cf90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Серия покушений на освобожденных территориях Украины, перекрытый "Северный поток", последствия разгула стихии в Крыму и на Кубани, упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех жителей Украины, а также огромные потери ВСУ в районе Северска.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский террор на освобожденных территорияхНочью была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал. Диверсанта нашли и уничтожили при попытке сопротивления. Также было предотвращено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.А вот в Харьковской области глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля.Вентиль в Европу перекрыли. ВременноС утра понедельника прекратились поставки газа из России в Европу по "Северному потоку". Обе нитки газопровода остановили в связи с проведением ежегодных плановых профилактических работ, которые в этом году запланированы с 11 по 21 июля.В Крыму и в Краснодарском крае оценили последствия шторма, бушевавшего два дняВ Крыму ливни подтопили два многоквартирных дома, 14 частных домовладений и 19 приусадебных участков. Всего зафиксировано около 40 происшествий. Максимальные осадки зарегистрированы на территории Красногвардейского района, а также в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе.На Кубани ночные ливни привели к подтоплению улиц, жилых домов и участков, подъему уровня воды в реках. Больше всего от обрушившихся на Краснодарский край ливней пострадали Славянск-на-Кубани, Сочи и Краснодар. Городские пляжи Сочи закрыты для купания.Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства РФПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР.Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Критическая ситуация для ВСУВ Минобороны заявили о критическом положении 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ у Северска, потеря личного состава в ней превысила 70%. В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова, в результате которого уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
/20220711/odna-iz-sbitykh-nad-khersonom-raket-vsu-byla-natselena-v-gumanitarnyy-tsentr--1123809017.html
/20220711/zhutkim-chp-s-rukhnuvshey-v-obryv-mashinoy-v-krymu-zanyalsya-sk-1123809477.html
/20220711/mikroavtobus-s-detmi-iz-tomska-oprokinulsya-na-tavride-troe-v-bolnitse-1123811961.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_dbe83be392ca8978f7b3f0de023d0821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), общество
Главные события и заявления дня: 11 июля

Главные события и заявления понедельника, 11 июля

20:11 11.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Серия покушений на освобожденных территориях Украины, перекрытый "Северный поток", последствия разгула стихии в Крыму и на Кубани, упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех жителей Украины, а также огромные потери ВСУ в районе Северска.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Украинский террор на освобожденных территориях
Ночью была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал. Диверсанта нашли и уничтожили при попытке сопротивления.
Также было предотвращено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.
А вот в Харьковской области глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля.
Херсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 11:42
Одна из сбитых над Херсоном ракет ВСУ была нацелена в гуманитарный центр
Вентиль в Европу перекрыли. Временно
С утра понедельника прекратились поставки газа из России в Европу по "Северному потоку". Обе нитки газопровода остановили в связи с проведением ежегодных плановых профилактических работ, которые в этом году запланированы с 11 по 21 июля.
В Крыму и в Краснодарском крае оценили последствия шторма, бушевавшего два дня
В Крыму ливни подтопили два многоквартирных дома, 14 частных домовладений и 19 приусадебных участков. Всего зафиксировано около 40 происшествий. Максимальные осадки зарегистрированы на территории Красногвардейского района, а также в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе.
На Кубани ночные ливни привели к подтоплению улиц, жилых домов и участков, подъему уровня воды в реках. Больше всего от обрушившихся на Краснодарский край ливней пострадали Славянск-на-Кубани, Сочи и Краснодар. Городские пляжи Сочи закрыты для купания.
В Крыму Нива упала со скалы высотой 25 метров
11 июля, 11:56
Жутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СК
Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР.
Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Критическая ситуация для ВСУ
В Минобороны заявили о критическом положении 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ у Северска, потеря личного состава в ней превысила 70%. В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях.
В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова, в результате которого уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми, трое из них получили травмы
11 июля, 16:20Ситуация на дорогах Крыма
Микроавтобус с детьми из Томска опрокинулся на "Тавриде": трое в больнице
 
Главное за деньКрымУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Путин (политик)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния