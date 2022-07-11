https://crimea.ria.ru/20220711/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-iyulya-1123812915.html

Главные события и заявления дня: 11 июля

Главные события и заявления дня: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2022

Главные события и заявления дня: 11 июля

Серия покушений на освобожденных территориях Украины, перекрытый "Северный поток", последствия разгула стихии в Крыму и на Кубани, упрощенный порядок получения... РИА Новости Крым, 11.07.2022

2022-07-11T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Серия покушений на освобожденных территориях Украины, перекрытый "Северный поток", последствия разгула стихии в Крыму и на Кубани, упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех жителей Украины, а также огромные потери ВСУ в районе Северска.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский террор на освобожденных территорияхНочью была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал. Диверсанта нашли и уничтожили при попытке сопротивления. Также было предотвращено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.А вот в Харьковской области глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля.Вентиль в Европу перекрыли. ВременноС утра понедельника прекратились поставки газа из России в Европу по "Северному потоку". Обе нитки газопровода остановили в связи с проведением ежегодных плановых профилактических работ, которые в этом году запланированы с 11 по 21 июля.В Крыму и в Краснодарском крае оценили последствия шторма, бушевавшего два дняВ Крыму ливни подтопили два многоквартирных дома, 14 частных домовладений и 19 приусадебных участков. Всего зафиксировано около 40 происшествий. Максимальные осадки зарегистрированы на территории Красногвардейского района, а также в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе.На Кубани ночные ливни привели к подтоплению улиц, жилых домов и участков, подъему уровня воды в реках. Больше всего от обрушившихся на Краснодарский край ливней пострадали Славянск-на-Кубани, Сочи и Краснодар. Городские пляжи Сочи закрыты для купания.Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства РФПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР.Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Критическая ситуация для ВСУВ Минобороны заявили о критическом положении 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ у Северска, потеря личного состава в ней превысила 70%. В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова, в результате которого уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), общество