Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251209/v-sevastopole-sbili-60-letnego-mopedista-1151525234.html
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
60-летний мопедист пострадал при столкновении с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T16:16
2025-12-09T16:16
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
полиция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151525019_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c7ef95ccae3fa6b598e51aca97444ee3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 60-летний мопедист пострадал при столкновении с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 13:00 на дороге Севастополь – порт бухта Камышовая на регулируемом перекрестке. После столкновения мопедист доставлен в больницу с различными травмами и направлен на медицинское освидетельствование. Состояние опьянения у водителя автомобиля Volkswagen не установлено.Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомЖенщину сбили на "зебре" под СимферополемТаксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151525019_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1ae81c6694cc88a7f167c1b87d529b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста

В Севастополе иномарка сбила 60-летнего мопедиста на перекрестке

16:16 09.12.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 60-летний мопедист пострадал при столкновении с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 13:00 на дороге Севастополь – порт бухта Камышовая на регулируемом перекрестке.
"По предварительной информации, 39-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, при повороте налево не уступила дорогу мопеду Honda, под управлением 60-летнего водителя, который двигался по главной дороге во встречном направлении", - рассказали подробности случившегося в полиции.
После столкновения мопедист доставлен в больницу с различными травмами и направлен на медицинское освидетельствование. Состояние опьянения у водителя автомобиля Volkswagen не установлено.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияПолиция СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
16:25Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
16:16В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
16:06В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
15:58В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
15:51В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
15:43Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
15:38Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
15:17В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп
15:07Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
14:53Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
14:4926 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов
14:49Трамп дал совет Зеленскому
14:45Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
14:41Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
14:37Большая Ялта частично обесточена
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
Лента новостейМолния