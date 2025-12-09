В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста

https://crimea.ria.ru/20251209/v-sevastopole-sbili-60-letnego-mopedista-1151525234.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 60-летний мопедист пострадал при столкновении с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 13:00 на дороге Севастополь – порт бухта Камышовая на регулируемом перекрестке. После столкновения мопедист доставлен в больницу с различными травмами и направлен на медицинское освидетельствование. Состояние опьянения у водителя автомобиля Volkswagen не установлено.Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомЖенщину сбили на "зебре" под СимферополемТаксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП

