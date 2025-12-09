https://crimea.ria.ru/20251209/uscherb-na-200-mln-v-rossii-zaderzhali-bandu-prodavtsov-poddelnykh-lekarstv-1151509895.html

Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств

2025-12-09T10:33

2025-12-09T10:33

2025-12-09T10:37

ирина волк

новости

происшествия

московская область

лекарства

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых членов преступной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной лекарственной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Задержанные организовывали передачу фальсификата покупателям через пункты выдачи заказов в подмосковном Красногорске и на станциях метро Московского метрополитена. Расчеты производились наличными. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей.Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.Возбуждено уголовное дело. Троих фигурантов поместили под домашний арест, еще четверым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блохВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииЧто делать покупателю, если ему продали некачественный товар или подделку

