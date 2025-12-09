https://crimea.ria.ru/20251209/uscherb-na-200-mln-v-rossii-zaderzhali-bandu-prodavtsov-poddelnykh-lekarstv-1151509895.html
Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
Сотрудники полиции из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых членов преступной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T10:33
2025-12-09T10:33
2025-12-09T10:37
ирина волк
новости
происшествия
московская область
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151510033_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_98cbe56d194f69464ec4a43668e56800.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых членов преступной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной лекарственной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Задержанные организовывали передачу фальсификата покупателям через пункты выдачи заказов в подмосковном Красногорске и на станциях метро Московского метрополитена. Расчеты производились наличными. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей.Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.Возбуждено уголовное дело. Троих фигурантов поместили под домашний арест, еще четверым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блохВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииЧто делать покупателю, если ему продали некачественный товар или подделку
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151510033_227:0:1176:712_1920x0_80_0_0_ac9f218082a8da51508b8d0050256338.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, новости, происшествия, московская область, лекарства
Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
Деятельность ОПГ по сбыту поддельных лекарств пресекли в Московском регионе
10:33 09.12.2025 (обновлено: 10:37 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых членов преступной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной лекарственной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"С 2022 года участники группы наладили канал незаконного ввоза на территорию Российской Федерации и последующего сбыта незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Злоумышленники размещали информацию о продаже товаров на различных интернет-площадках", – рассказала Ирина Волк.
Задержанные организовывали передачу фальсификата покупателям через пункты выдачи заказов в подмосковном Красногорске и на станциях метро Московского метрополитена. Расчеты производились наличными. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей.
Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.
Возбуждено уголовное дело. Троих фигурантов поместили под домашний арест, еще четверым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: