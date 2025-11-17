Рейтинг@Mail.ru
В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
За 2025 сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Крым и г. Севастополю выявили более 1,2 тысячи объявлений в... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T20:47
2025-11-17T20:47
россельхознадзор
крым
ветеринария
закон и право
торговля
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За 2025 сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Крым и г. Севастополю выявили более 1,2 тысячи объявлений в интернете по продаже ветеринарных препаратов без лицензии. Информация уже передана в Роскомнадзор для блокировки сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.В пресс-службе уточнили, в интернете нелегально продавали более 20 наименований препаратов ветеринарного применения, среди самых популярных – антипаразитарные ошейники от блох и клещей, жевательные таблетки, инсектоакарицидные спреи и капли.Сведения о нарушителях переданы в налоговую инспекцию, также составлены обращения в прокуратуру и произведены контрольные закупки ветпрепаратов с последующим возбуждением дела об административных правонарушениях и передачей дела в суд.В управлении напомнили, что розничная торговля лекарственными препаратами допускается только после получения лицензии на подобную деятельность и в соответствии с правилами аптечной практики, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Реестр лицензий размещен на сайте Россельхознадзора.Как сообщалось ранее, на крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок достигает до 50% представленных на рынке.
россельхознадзор, крым, ветеринария, закон и право, торговля, новости крыма
В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох

В Крыму выявили 1,2 тысячи объявлений о торговле в интернете ветпрепаратами без лицензии

20:47 17.11.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудник Россельхознадзора мониторит объявления в интернете
Сотрудник Россельхознадзора мониторит объявления в интернете
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За 2025 сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Крым и г. Севастополю выявили более 1,2 тысячи объявлений в интернете по продаже ветеринарных препаратов без лицензии. Информация уже передана в Роскомнадзор для блокировки сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В период с 1 января по 31 октября 2025 года был проведен мониторинг 1 255 сайтов, где осуществляется реализация ветеринарных препаратов. Выявлено и установлено 1207 фактов размещения объявлений от торговых сетей и индивидуальных предпринимателей, не имеющих специального разрешения (лицензии)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, в интернете нелегально продавали более 20 наименований препаратов ветеринарного применения, среди самых популярных – антипаразитарные ошейники от блох и клещей, жевательные таблетки, инсектоакарицидные спреи и капли.
Сведения о нарушителях переданы в налоговую инспекцию, также составлены обращения в прокуратуру и произведены контрольные закупки ветпрепаратов с последующим возбуждением дела об административных правонарушениях и передачей дела в суд.
В управлении напомнили, что розничная торговля лекарственными препаратами допускается только после получения лицензии на подобную деятельность и в соответствии с правилами аптечной практики, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Реестр лицензий размещен на сайте Россельхознадзора.
Как сообщалось ранее, на крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок достигает до 50% представленных на рынке.
