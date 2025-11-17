https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-zakroyut-internet-magaziny-s-nelegalnymi-osheynikami-ot-blokh-1150966175.html

В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох

В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох - РИА Новости Крым, 17.11.2025

В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох

За 2025 сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Крым и г. Севастополю выявили более 1,2 тысячи объявлений в...

2025-11-17T20:47

2025-11-17T20:47

2025-11-17T20:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За 2025 сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Крым и г. Севастополю выявили более 1,2 тысячи объявлений в интернете по продаже ветеринарных препаратов без лицензии. Информация уже передана в Роскомнадзор для блокировки сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.В пресс-службе уточнили, в интернете нелегально продавали более 20 наименований препаратов ветеринарного применения, среди самых популярных – антипаразитарные ошейники от блох и клещей, жевательные таблетки, инсектоакарицидные спреи и капли.Сведения о нарушителях переданы в налоговую инспекцию, также составлены обращения в прокуратуру и произведены контрольные закупки ветпрепаратов с последующим возбуждением дела об административных правонарушениях и передачей дела в суд.В управлении напомнили, что розничная торговля лекарственными препаратами допускается только после получения лицензии на подобную деятельность и в соответствии с правилами аптечной практики, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Реестр лицензий размещен на сайте Россельхознадзора.Как сообщалось ранее, на крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок достигает до 50% представленных на рынке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус Что делать покупателю, если ему продали некачественный товар или подделку

