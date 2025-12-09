Рейтинг@Mail.ru
Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.Еще одно сильное землетрясение произошло накануне в Японии, его магнитуда составила 7.1. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы.
россия, курилы, курильские острова, землетрясение, сейсмология, новости
Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил

У побережья южных Курил произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано в ночь на 9 декабря с эпицентром, располагавшимся недалеко от японского острова Хоккайдо. Подземный толчок могли ощутить на южных Курилах силой до 4 баллов", - рассказала собеседница агентства.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Еще одно сильное землетрясение произошло накануне в Японии, его магнитуда составила 7.1. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы.
