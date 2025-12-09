https://crimea.ria.ru/20251209/novoe-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-poberezhya-kuril--1151513031.html

Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил

Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.Еще одно сильное землетрясение произошло накануне в Японии, его магнитуда составила 7.1. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло у берегов Камчатки - есть поврежденияВ Японии произошло мощное землетрясение

