07.12.2025
"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции - РИА Новости Крым, 07.12.2025
"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
Жители Севастополя с начала года купили 18 тонн рыбы в рамках социального проекта "Рыбный день". Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя с начала года купили 18 тонн рыбы в рамках социального проекта "Рыбный день". Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что рыбопромышленный кластер действует на базе Центра кластерного развития, курирующего работу рыбопромышленного и агропромышленного кластеров. Благодаря его работе было создано 272 рабочих места и разработано 455 новых товаров.В свою очередь Центр является частью программы "Мой бизнес", которая 7 декабря отмечает шестилетие. На этой площадке предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорными комнатами для рабочих встреч и важных переговоров, зоной коворкинга, пройти образовательные программы"За 6 лет работы предпринимателям оказано более 37 тысяч услуг. Фонд Микрофинансирования и Гарантийный фонд Севастополя, работающие на площадке Центра "Мой бизнес", оказали финансовую поддержку более 1 400 предпринимателям", – констатировал Развожаев.В рамках социального проекта "Рыбный день" рыбопромышленные предприятия Севастополя по четвергам продают свою продукцию со скидкой в 50%. Проект был запущен в 2021 году, его временно приостанавливали из-за недостаточного объема вылова, но возобновили в августе 2025 года.
"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции

Жители Севастополя купили 18 тонн рыбы по акции "Рыбный день" – Развожаев

10:41 07.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРыболовство
Рыболовство
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя с начала года купили 18 тонн рыбы в рамках социального проекта "Рыбный день". Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.
"Один из известных социальных проектов участников рыбопромышленного кластера – акция "Рыбный день", реализуемая по моему поручению. Она постоянно расширяется, к ней присоединяется все больше магазинов. В 2025 году в рамках акции севастопольцы приобрели более 18 тонн рыбы", – проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что рыбопромышленный кластер действует на базе Центра кластерного развития, курирующего работу рыбопромышленного и агропромышленного кластеров. Благодаря его работе было создано 272 рабочих места и разработано 455 новых товаров.
В свою очередь Центр является частью программы "Мой бизнес", которая 7 декабря отмечает шестилетие. На этой площадке предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорными комнатами для рабочих встреч и важных переговоров, зоной коворкинга, пройти образовательные программы
"За 6 лет работы предпринимателям оказано более 37 тысяч услуг. Фонд Микрофинансирования и Гарантийный фонд Севастополя, работающие на площадке Центра "Мой бизнес", оказали финансовую поддержку более 1 400 предпринимателям", – констатировал Развожаев.
В рамках социального проекта "Рыбный день" рыбопромышленные предприятия Севастополя по четвергам продают свою продукцию со скидкой в 50%. Проект был запущен в 2021 году, его временно приостанавливали из-за недостаточного объема вылова, но возобновили в августе 2025 года.
