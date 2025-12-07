https://crimea.ria.ru/20251207/rybnyy-den-v-sevastopole-prodali-18-tonn-ryby-po-sotsialnoy-aktsii-1151465186.html

"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя с начала года купили 18 тонн рыбы в рамках социального проекта "Рыбный день". Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что рыбопромышленный кластер действует на базе Центра кластерного развития, курирующего работу рыбопромышленного и агропромышленного кластеров. Благодаря его работе было создано 272 рабочих места и разработано 455 новых товаров.В свою очередь Центр является частью программы "Мой бизнес", которая 7 декабря отмечает шестилетие. На этой площадке предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорными комнатами для рабочих встреч и важных переговоров, зоной коворкинга, пройти образовательные программы"За 6 лет работы предпринимателям оказано более 37 тысяч услуг. Фонд Микрофинансирования и Гарантийный фонд Севастополя, работающие на площадке Центра "Мой бизнес", оказали финансовую поддержку более 1 400 предпринимателям", – констатировал Развожаев.В рамках социального проекта "Рыбный день" рыбопромышленные предприятия Севастополя по четвергам продают свою продукцию со скидкой в 50%. Проект был запущен в 2021 году, его временно приостанавливали из-за недостаточного объема вылова, но возобновили в августе 2025 года.

