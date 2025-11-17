https://crimea.ria.ru/20251117/v-sevastopole-podesheveli-myaso-i-morozhenaya-ryba-1150975470.html

В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба

В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба - РИА Новости Крым, 17.11.2025

В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба

За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T21:08

2025-11-17T21:08

2025-11-17T19:54

рыба

мясо

севастополь

новости севастополя

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150975101_157:0:1059:507_1920x0_80_0_0_0bdf51d69d38e685ec84ca8d70379aa4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В пресс-службе отметили, что цены на основные продукты в городе мониторятся каждую неделю. Очередную такую проверку сотрудники департамента сельского хозяйства провели супермаркете на проспекте Генерала Острякова.Как сообщалось ранее, в среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыба, мясо, севастополь, новости севастополя, цены и тарифы