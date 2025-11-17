В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"По результатам еженедельного мониторинга департамента сельского хозяйства и потребительского рынка за прошедшую неделю в городе снизились цены на мороженую рыбу и мясо. Незначительно повысились цены на муку, макароны, свежие огурцы и помидоры, что связано с увеличением их отпускной цены у поставщиков", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что цены на основные продукты в городе мониторятся каждую неделю. Очередную такую проверку сотрудники департамента сельского хозяйства провели супермаркете на проспекте Генерала Острякова.
"По итогам проверки мы отметили полную представленность на полках товаров, необходимых для суточной нормы и приобретения. Все товары находятся на прилавках, ценники выделены ярко-голубым цветом и очень заметны для потребителя", – прокомментировала начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.
Как сообщалось ранее, в среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.
