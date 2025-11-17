Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/v-sevastopole-podesheveli-myaso-i-morozhenaya-ryba-1150975470.html
В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T21:08
2025-11-17T19:54
рыба
мясо
севастополь
новости севастополя
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150975101_157:0:1059:507_1920x0_80_0_0_0bdf51d69d38e685ec84ca8d70379aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В пресс-службе отметили, что цены на основные продукты в городе мониторятся каждую неделю. Очередную такую проверку сотрудники департамента сельского хозяйства провели супермаркете на проспекте Генерала Острякова.Как сообщалось ранее, в среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150975101_302:0:978:507_1920x0_80_0_0_9e99f7b2e29f67d2acb88df0bf20b70f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыба, мясо, севастополь, новости севастополя, цены и тарифы
В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба

В Севастополе за неделю подешевели мясо и мороженая рыба

21:08 17.11.2025
 
© Правительство Севастополя📉 В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба.
📉 В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба.
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"По результатам еженедельного мониторинга департамента сельского хозяйства и потребительского рынка за прошедшую неделю в городе снизились цены на мороженую рыбу и мясо. Незначительно повысились цены на муку, макароны, свежие огурцы и помидоры, что связано с увеличением их отпускной цены у поставщиков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цены на основные продукты в городе мониторятся каждую неделю. Очередную такую проверку сотрудники департамента сельского хозяйства провели супермаркете на проспекте Генерала Острякова.

"По итогам проверки мы отметили полную представленность на полках товаров, необходимых для суточной нормы и приобретения. Все товары находятся на прилавках, ценники выделены ярко-голубым цветом и очень заметны для потребителя", – прокомментировала начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.

Как сообщалось ранее, в среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
 
РыбаМясоСевастопольНовости СевастополяЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
21:08В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
20:47В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
20:32В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей
20:07Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
19:51Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
19:27Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
19:06В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
18:52Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
18:27Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
16:55На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
16:28В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
16:07Сильный ветер обрушится на Севастополь
15:57Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
15:47В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
15:31Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Лента новостейМолния