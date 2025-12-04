Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах
Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах
Еще 1275 украинских боевиков уничтожены на всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:12
2025-12-04T13:12
россия
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d857c8a9f4d966d1153f4296831e862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Еще 1275 украинских боевиков уничтожены на всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили порядка 155 боевиков Киева, четыре боевые бронированные машины, самоходную артустановку "Богдана", десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Разбиты до 210 вражеских солдат, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артустановка Krab, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 150 военных, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю. Украинские вооруженные формирования потеряли до 490 военных, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, пять автомобилей, хорватскую реактивную пусковую установку Heron и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град".Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 215 человек, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей.Подразделения "Днепра" уничтожили 55 боевиков ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, военные РФ поразили вражеские военные аэродромы и объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, средства ПВО сбили 195 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 БПЛА, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 370 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
россия
Новости
россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах

Минобороны: еще 1275 украинских боевиков уничтожены на всех фронтах СВО

13:12 04.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Еще 1275 украинских боевиков уничтожены на всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили порядка 155 боевиков Киева, четыре боевые бронированные машины, самоходную артустановку "Богдана", десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Разбиты до 210 вражеских солдат, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артустановка Krab, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 150 военных, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю. Украинские вооруженные формирования потеряли до 490 военных, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, пять автомобилей, хорватскую реактивную пусковую установку Heron и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град".
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 215 человек, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей.
Подразделения "Днепра" уничтожили 55 боевиков ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, военные РФ поразили вражеские военные аэродромы и объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, средства ПВО сбили 195 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 БПЛА, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 370 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
