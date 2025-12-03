https://crimea.ria.ru/20251203/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-nesti-strashnye-poteri-1151376363.html
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:34
2025-12-03T12:34
2025-12-03T12:39
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 170 украинских военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, разбила до 220 боевиков ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 человек, также уничтожены боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 235 боевиков киевского режима, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и склад боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 65 украинских неонацистов, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 082 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 624 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 689 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Червоное в Запорожской области перешло под контроль РоссииБезэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном мореУдары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков
12:34 03.12.2025 (обновлено: 12:39 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 170 украинских военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, разбила до 220 боевиков ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 человек, также уничтожены боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 235 боевиков киевского режима, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 65 украинских неонацистов, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Также российские военные поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры врага, цех по сборке дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средства ПВО сбили 251 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 082 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 624 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 689 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: