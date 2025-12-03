Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-nesti-strashnye-poteri-1151376363.html
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:34
2025-12-03T12:39
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 170 украинских военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, разбила до 220 боевиков ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 человек, также уничтожены боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 235 боевиков киевского режима, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и склад боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 65 украинских неонацистов, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 082 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 624 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 689 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Червоное в Запорожской области перешло под контроль РоссииБезэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном мореУдары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери

ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков

12:34 03.12.2025 (обновлено: 12:39 03.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах составили 1 260 боевиков за сутки, сообщает в среду Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 170 украинских военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, разбила до 220 боевиков ВСУ, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 человек, также уничтожены боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 235 боевиков киевского режима, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и склад боеприпасов.
Сводка Минобороны РФ на 3 декабря 2025 годаСводка Минобороны РФ на 3 декабря 2025 года
Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 65 украинских неонацистов, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Также российские военные поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры врага, цех по сборке дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средства ПВО сбили 251 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 082 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 624 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 689 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
12:56В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно
12:45На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
12:34Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
12:18Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:09В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
12:07Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
11:57Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму
11:39Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве
11:28В пяти областях Украины наступил блэкаут
11:21Их подвиг бесценен – в Крыму отметили День неизвестного солдата
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
Лента новостейМолния