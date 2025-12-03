Рейтинг@Mail.ru
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:18
2025-12-03T12:22
новости сво
министерство обороны рф
безэкипажные катера
атаки всу
черное море
новости
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
черное море
Новости
новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу, черное море, новости, безопасность республики крым и севастополя
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

12:18 03.12.2025 (обновлено: 12:22 03.12.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
  • 668 самолетов,
  • 283 вертолета,
  • 100 082 беспилотных летательных аппарата,
  • 638 зенитных ракетных комплексов,
  • 26 348 танков и других боевых бронированных машин,
  • 1 624 боевые машины реактивных систем залпового огня,
  • 31 689 орудий полевой артиллерии и минометов,
  • 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоять
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
 
Новости СВОМинистерство обороны РФБезэкипажные катераАтаки ВСУЧерное мореНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
