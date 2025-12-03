https://crimea.ria.ru/20251203/bezekipazhnye-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1151376090.html
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:18
2025-12-03T12:18
2025-12-03T12:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоятьВ ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного праваКатера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
12:18 03.12.2025 (обновлено: 12:22 03.12.2025)