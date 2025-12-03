https://crimea.ria.ru/20251203/bezekipazhnye-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1151376090.html

Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T12:18

2025-12-03T12:18

2025-12-03T12:22

новости сво

министерство обороны рф

безэкипажные катера

атаки всу

черное море

новости

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

черное море

