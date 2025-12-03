https://crimea.ria.ru/20251203/udary-po-ukraine-segodnya-v-odesse-porazhen-obekt-energetiki-1151372160.html

Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщают местные власти.По его словам, работы по устранению последствий атаки продолжаются до сих пор. Как сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК, потребители Одессы переведены на графики электроснабжения.По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нацииРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моряАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны

