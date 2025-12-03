https://crimea.ria.ru/20251203/udary-po-ukraine-segodnya-v-odesse-porazhen-obekt-energetiki-1151372160.html
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области,... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщают местные власти.По его словам, работы по устранению последствий атаки продолжаются до сих пор. Как сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК, потребители Одессы переведены на графики электроснабжения.По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Удары по Украине: в Одессе и Днепропетровске произошли взрывы и пожары на энергообъектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщают местные власти.
"Ночью в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование", – написал глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, работы по устранению последствий атаки продолжаются до сих пор. Как сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК, потребители Одессы переведены на графики электроснабжения.
По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
