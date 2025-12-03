Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/udary-po-ukraine-segodnya-v-odesse-porazhen-obekt-energetiki-1151372160.html
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области,... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T10:52
2025-12-03T10:52
украина
одесса
одесская область
днепропетровская область
удары по украине
энергосистема украины
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_049506c61970349226e105b1991db717.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщают местные власти.По его словам, работы по устранению последствий атаки продолжаются до сих пор. Как сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК, потребители Одессы переведены на графики электроснабжения.По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нацииРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моряАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
украина
одесса
одесская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_260:87:1280:852_1920x0_80_0_0_f41c659464e9ec5935327bbb611e99fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, одесская область, днепропетровская область, удары по украине, энергосистема украины, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики

Удары по Украине: в Одессе и Днепропетровске произошли взрывы и пожары на энергообъектах

10:52 03.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов, также инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщают местные власти.

"Ночью в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование", – написал глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, работы по устранению последствий атаки продолжаются до сих пор. Как сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК, потребители Одессы переведены на графики электроснабжения.
По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, взрывы в ночь на 3 декабря также прогремели в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура в Синельниковском районе.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
 
УкраинаОдессаОдесская областьДнепропетровская областьУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
09:41Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
09:30Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
09:16Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни
08:59День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
08:47Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
08:39Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
08:10Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
07:46В Крыму подешевели электрокары
07:26Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
07:17102 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:08Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Лента новостейМолния