ПВО снова отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 30.11.2025
ПВО снова отработала над Крымом
ПВО снова отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 30.11.2025
ПВО снова отработала над Крымом
Российская ПВО в воскресенье днем перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Крымом, сообщает Минобороны
2025-11-30T16:47
2025-11-30T16:54
новости крыма
крым
новости
белгородская область
татарстан
курская область
пво
вооруженные силы россии
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО в воскресенье днем перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Крымом, сообщает Минобороны РФ.По одному украинскому дрону были ликвидированы над Крымом, Белгородской областью и Татарстаном, еще два беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над несколькими регионами. 16 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, семь – над территорией Краснодарского края, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.В результате ночной атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет.
крым
белгородская область
татарстан
курская область
Новости
новости крыма, крым, новости, белгородская область, татарстан, курская область, пво, вооруженные силы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО снова отработала над Крымом

Над Крымом сбили еще один украинский беспилотник

16:47 30.11.2025 (обновлено: 16:54 30.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО в воскресенье днем перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Крымом, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
По одному украинскому дрону были ликвидированы над Крымом, Белгородской областью и Татарстаном, еще два беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над несколькими регионами. 16 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, семь – над территорией Краснодарского края, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.
В результате ночной атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовостиБелгородская областьТатарстанКурская областьПВОВооруженные силы РоссииНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
Лента новостейМолния