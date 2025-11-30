https://crimea.ria.ru/20251130/pvo-snova-otrabotala-nad-krymom-1151304290.html
ПВО снова отработала над Крымом
ПВО снова отработала над Крымом
2025-11-30T16:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО в воскресенье днем перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Крымом, сообщает Минобороны РФ.По одному украинскому дрону были ликвидированы над Крымом, Белгородской областью и Татарстаном, еще два беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над несколькими регионами. 16 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, семь – над территорией Краснодарского края, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.В результате ночной атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
