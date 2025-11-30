https://crimea.ria.ru/20251130/mnogokvartirnyy-dom-povrezhden-v-slavyanske-na-kubani-iz-za-bpla-1151297707.html
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет, сообщил оперативный... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T08:36
2025-11-30T08:36
2025-11-30T08:36
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
кубань
славянск-на-кубани
происшествия
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3686a97156ba8fb3b9a57575c3bd12f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Кроме того, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу - без возгорания. Пострадавших нет.По каждому адресу на месте работают оперативные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251129/umerla-ranennaya-pri-atake-vsu-na-taganrog-pensionerka-1151291209.html
кубань
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a6a2e82cd93371222db3762121dceb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, кубань, славянск-на-кубани, происшествия, краснодарский край, новости
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, пострадавших нет