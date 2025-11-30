Рейтинг@Mail.ru
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет, сообщил оперативный... РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Кроме того, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу - без возгорания. Пострадавших нет.По каждому адресу на месте работают оперативные службы.
Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА

Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, пострадавших нет

08:36 30.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома. В первом случае из-за падения обломков беспилотника серьезно пострадал дом в садоводческом товариществе, во втором – фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Кроме того, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу - без возгорания. Пострадавших нет.
По каждому адресу на месте работают оперативные службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
