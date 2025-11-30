https://crimea.ria.ru/20251130/shest-dronov-vsu-sbity-nad-chernym-morem-1151297468.html
Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем
Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над несколькими регионами и Черным морем, сообщило МО РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T08:25
2025-11-30T08:25
2025-11-30T08:25
СИМФЕРПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над несколькими регионами и Черным морем, сообщило МО РФ в воскресенье.Как уточняет ведомство, 16 БПЛА сбито над территорией Ростовской области, семь – над территорией Краснодарского края, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет.Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
