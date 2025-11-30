Крымский мост: очереди растут с двух сторон
Крымский мост – в очередях с двух сторон скопились 177 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находится 27 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов воскресенья.
Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив на въезде в Крым резко выросла в воскресенье днем – часом ранее проезда ждали 145 автомобилей.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.