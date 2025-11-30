Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очереди растут с двух сторон - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251130/krymskiy-most-ocheredi-rastut-s-dvukh-storon-1151303848.html
Крымский мост: очереди растут с двух сторон
Крымский мост: очереди растут с двух сторон - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Крымский мост: очереди растут с двух сторон
Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T16:04
2025-11-30T16:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив на въезде в Крым резко выросла в воскресенье днем – часом ранее проезда ждали 145 автомобилей.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_271d6777bd7cf5aa6f3ac49f921d50f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очереди растут с двух сторон

Крымский мост – в очередях с двух сторон скопились 177 автомобилей

16:04 30.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находится 27 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов воскресенья.

Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив на въезде в Крым резко выросла в воскресенье днем – часом ранее проезда ждали 145 автомобилей.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
16:47ПВО снова отработала над Крымом
16:43Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского
16:27Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"
16:04Крымский мост: очереди растут с двух сторон
15:46Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
15:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:15Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
15:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров
14:50В Севастополе остановили катера и паромы
14:17Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
14:07Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
14:02Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
13:41Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
Лента новостейМолния