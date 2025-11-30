https://crimea.ria.ru/20251130/krymskiy-most-ocheredi-rastut-s-dvukh-storon-1151303848.html

Крымский мост: очереди растут с двух сторон

Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост растут очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив на въезде в Крым резко выросла в воскресенье днем – часом ранее проезда ждали 145 автомобилей.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

