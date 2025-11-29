Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-v-chetvertyy-raz-raz-ostanovili-morskoy-transport-1151295850.html
В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт
В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт
В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T20:55
2025-11-29T21:21
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
общество
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На этот период для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.О причинах остановки катеров и паромов не говорится.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50. Ограничение действовало полчаса. Вечером морское сообщение было ограничено более чем на два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество, логистика
В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

20:55 29.11.2025 (обновлено: 21:21 29.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
На этот период для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
О причинах остановки катеров и паромов не говорится.
Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50. Ограничение действовало полчаса. Вечером морское сообщение было ограничено более чем на два часа.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяОбществоЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
21:11Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
20:55В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт
20:39Танкер Virat буксируют к берегам Турции
20:12В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
19:56Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны
19:37В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной
19:25Рейд в Севастополе открыли
19:13Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели
18:51В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
18:33Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
18:15Три беспилотника сбили над Крымом
18:04Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
17:53Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
17:36Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
17:21Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
17:05В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт
17:01В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
Лента новостейМолния