В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт

В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T20:55
2025-11-29T20:55
2025-11-29T21:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На этот период для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.О причинах остановки катеров и паромов не говорится.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50. Ограничение действовало полчаса. Вечером морское сообщение было ограничено более чем на два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество, логистика
20:55 29.11.2025 (обновлено: 21:21 29.11.2025)