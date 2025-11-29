https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-v-chetvertyy-raz-raz-ostanovili-morskoy-transport-1151295850.html

В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за день остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На этот период для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.О причинах остановки катеров и паромов не говорится.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50. Ограничение действовало полчаса. Вечером морское сообщение было ограничено более чем на два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

