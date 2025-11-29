В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт

https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-tretiy-raz-za-den-ostanovili-morskoy-transport-1151292229.html
В Севастополе третий раз за субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50 Ограничение действовало полчаса.На время закрытия морского сообщения для жителей и гостей города организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова, уточнили в дептрансе.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
