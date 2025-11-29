Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251129/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151280975.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-11-29T08:24
2025-11-29T08:25
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

08:24 29.11.2025 (обновлено: 08:25 29.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Лента новостейМолния