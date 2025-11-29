Рейтинг@Mail.ru
Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка
Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка
В больнице Ростова скончалась 76-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог, которая произошла 25 ноября. Таким образом общее число жертв удара беспилотников
2025-11-29T16:05
2025-11-29T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В больнице Ростова скончалась 76-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог, которая произошла 25 ноября. Таким образом общее число жертв удара беспилотников выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.ВСУ атаковали Таганрог в ночь на вторник. Изначально сообщалось ,что погиб один человек, ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей. В городе был введен режим ЧС.Он добавил, что в субботу Таганрог снова подвергся атаке. "Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали", - добавил Слюсарь.В субботу при ударе ВСУ повреждения получил многоквартирный дом в Таганроге, разрушена крыша общежития местного техникума. Из общежития проводится эвакуация его жителей в ПВР, развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
1920
1920
true
Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка

В больнице Ростова умерла пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог 76-летняя женщина

16:05 29.11.2025 (обновлено: 16:06 29.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В больнице Ростова скончалась 76-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог, которая произошла 25 ноября. Таким образом общее число жертв удара беспилотников выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
ВСУ атаковали Таганрог в ночь на вторник. Изначально сообщалось ,что погиб один человек, ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей. В городе был введен режим ЧС.
"76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла", - написал он в Telegram.
Он добавил, что в субботу Таганрог снова подвергся атаке.
"Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали", - добавил Слюсарь.
В субботу при ударе ВСУ повреждения получил многоквартирный дом в Таганроге, разрушена крыша общежития местного техникума. Из общежития проводится эвакуация его жителей в ПВР, развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом.
