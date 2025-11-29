Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА, разрушена крыша общежития местного техникума, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T08:09
2025-11-29T08:09
юрий слюсарь
таганрог
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА, разрушена крыша общежития местного техникума, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
таганрог
юрий слюсарь, таганрог, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пожар
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие

Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА и разрушена крыша общежития

08:09 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА, разрушена крыша общежития местного техникума, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития проводится эвакуация его жителей в ПВР, развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
