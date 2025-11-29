https://crimea.ria.ru/20251129/ataka-vsu-na-taganrog-povrezhden-mnogokvartirnyy-dom-i-obschezhitie-1151280706.html
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
29.11.2025
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА, разрушена крыша общежития местного техникума, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом поврежден в Таганроге после атаки БПЛА, разрушена крыша общежития местного техникума, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
