Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
История и судьба несчастной Ё русского алфавита
08:41 29.11.2025 (обновлено: 09:44 29.11.2025)
Великое противостояние началось с шести слов: слёзы, ждёт, нём, запоём, всё, усыплён. Возможно, с недоумения печатников: действительно ли нужно вот эту, невиданную ранее литеру, воспроизводить? И с примечания историка и литератора Николая Карамзина — составителя сборника стихотворений: "Буква "е" с двумя точками наверху заменяет "їо̂".
Дело было 225 лет назад. С того времени грамотные люди разделились на два лагеря: приветствовавших новую букву — и не признававших ее. Так и живут по сей день и воюют даже 29 ноября - в День буквы "ё".
В 1797 году Николай Карамзин издал книгу, где шесть раз была представлена "ё". А конкретная дата "праздника" новой буквы связана с более ранним событием: 29 ноября 1783 года состоялось первое заседание Российской академии. Где как раз обсуждался проект полного славяно-российского словаря. В процессе предполагалось утвердить написание нескольких букв.
Как хочу — так пишу!
Буква с точками многих раздражала всегда. В современном электронном мире немало интернет-ресурсов созданы без учета "ё": там оно заменяется на "е". С другой стороны, немало россиян считает себя "ёфикаторами" и настаивают на обязательном использовании буквы.
В прошлом у "ё" тоже были годы торжества и забвения.
"Эта буква всегда использовалась факультативно, — рассказала профессор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Наталья Яблоновская. — В истории русского правописания был только один короткий период: с декабря 1942-го примерно по 1956 год, когда использование буквы "ё" считалось обязательным. Так, 7 декабря 1942 года вышел номер газеты "Правда", полосы которой непривычно пестрели точками над "ё". Существует версия, что решение об обязательном использовании этой буквы в правописание принимал лично Сталин, не чуждый проблем языкознания. Вероятно, какая-то доля правды в этом есть, поскольку обязательное введение "ё" в декабре 1942 года приняло характер кампании: был также издан приказ наркома просвещения об обязательном употреблении "ё" в школьной практике".
Однако "ё" в печати продолжали заменять буквой "е". И в 1956-м "Правила русской орфографии и пунктуации" официально заявили: последовательное употребление буквы ё в обычных печатных текстах не предусмотрено. Правда, те же правила рекомендовали использовать "ё" для предупреждения ошибок при чтении: небо и нёбо, совершенный и совершённый. А также в редких словах и названиях, в собственных именах, если возможны их варианты.
Сегодня написание буквы с точками не является обязательным. И не признается — например, в студенческой письменной работе, ошибкой.
В покое не оставят
Две очередные "ё"-инициативы столкнулись недавно. Сначала эксперты Российской общественной инициативы предложили изменить внешность "ё". Так, чтобы сразу было видно отличие от родственницы без точек. Для этого выбрали особый шрифт, и подправленная буква стала похожа на перевернутую заглавную "Б" с точками наверху.
© Наталья ДремоваВот так предлагают изменить букву "ё", чтобы нельзя было спутать с "е".
Вот так предлагают изменить букву "ё", чтобы нельзя было спутать с "е".
Факты
- Буква "ё" в текстах встречается с частотой в 1%.
- Более 12,5 тысяч слов русского языка включают букву "ё".
- В русском языке есть слова, где не одно "ё", а два: например, "трёхзвёздный".
- Около 30 слов с буквой "ё" имеют "родственников" с "е" и другим смыслом. Например, "берёт" — "берет", "падёж" — "падеж".
- Двое из каждых ста жителей РФ с русскими фамилиями имеют в них букву "ё".
- Около 330 русских фамилий отличаются друг от друга только точками над "е": Стрёмин от Стремина, Еременко от Ерёменко и т.д.
Докажи и покажи
Официальные базы данных всех ведомств букву "ё" уважают, различают и применяют. Потому, что там собраны личные данные жителей страны. И точки как раз отличают обладателей некоторых фамилий от "почти однофамильцев".
При этом каждый обладатель "фамильной ценности" в виде "ё" в разное время получал документы и справки без точек над буквой. Приходилось получать дубликаты в правильном написании. Или доказывать принадлежность документа в суде.
С 2009-го ситуация изменилась. Верховный суд уравнял написание "ё" и "е" в фамилиях. А три года спустя по всем ведомствам было распространено письмо Минобрнауки России "О правописании букв "е" и "ё" в официальных документах". Там указывается, что наличие или отсутствие точек над буквами "не искажает данных владельца документов, при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют".
Но и послать в суд из любого ведомства все же могут. Когда, например, речь идет о назначении пенсии или выдаче материнского капитала. Но при рассмотрении таких дел решения всегда выносятся в пользу человека, которому точки над "ё" слегка испортили жизнь.
Через суд нередко приходится удостоверять свою личность людям, которые пытаются получить наследство. Потому, что в стандартном завещании наследник упоминается с фамилией, именем, отчеством и годом рождения. И если фамилия указана не по паспорту, есть повод претенденту отказать. Точки над "ё" в этом случае очень важны.
Нелогичные украинцы
Любой язык стремится к экономии. Один письменный знак вместо двух — понятно и логично. Но у наших соседей этой эволюции не произошло. В украинском языке вместо "ё" используются сочетание букв "ьо" и "йо". А если пишущий не очень грамотен — даже апостроф. Из-за этого до 2014 года крымчане получали паспорта с фантастическими написаниями своих фамилий в украинском варианте.
"Дело в том, в кириллице не было символа "йотированного о" — рассказала Наталья Яблоновская. — В ранних славянских языках звук "о" не мог встречаться после мягких согласных. Потом в фонетике древнерусского языка начал происходить "переход звука "э" в звук "о". Необходимость в обозначении "йотированного о" появилась. И она была решена с помощью буквосочетания. После того, как в русский язык вошла "ё", украинский язык продолжил пользоваться буквосочетанием. С одной стороны, такое обозначение выглядит неэкономным. Но с другой стороны, вокруг него не было споров, как вокруг "ё".
Впрочем, это такие мелочи по сравнению с тем, что вытворяют современные украинские языковые реформаторы. Они заняты тем, чтобы увести язык от общих славянских корней. Занимаются, как писал в начале XIX века священник Юстин Желеховский, какографией. В переводе с греческого, "плохим писанием". Святой отец тогда бурно негодовал по поводу выдумывания отдельного украинского языка.
Откуда вы взялись?
"Ё" может претендовать на звание самый энергичной буквы. В устной речи слова и словосочетания с ней порой заменяют непарламентские выражения. А откуда они взялись?
- Ёшкин кот: одна из версий отсылает к сказочной Бабе-Яге с ее питомцем. То есть, кот изначально был Ёжкин, и слегка трансформировался.
- Ёлки-палки: просторечие якобы возникло пару столетий назад. Как попытка известных сквернословов — ямщиков, заменить вырывающиеся во время езды "соленые" словечки.
- Ёкарный бабай: с понимаем второго слова у крымчан проблем нет. "Бабай" — дед, дедушка, слово тюркское. А вот "ёкарный", по одной из гипотез, от искаженного "якорный". Якобы в Татарстане именно дедушки выполняли посильную для них работу на реке по установке плавучих знаков на фарватере судов (якорных бакенов).
- Ёксель-моксель: происхождение туманно и загадочно. Компьютерщики любят отсылать к программе Microsoft Excel, используемой для создания и заполнения таблиц: вот он, "ёксель"! А "моксель" — формат файлов: "mxl".
Наталья Дремова
© Источник: фотокопия Н. Дремовой.Страница из сборника Н. Карамзина "Аониды, или Собрание разных новых стихотворений, 1797 г. Одно из шести слов с "ё".
Страница из сборника Н. Карамзина "Аониды, или Собрание разных новых стихотворений, 1797 г. Одно из шести слов с "ё".