Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах

Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах

РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T08:41

2025-11-29T08:41

2025-11-29T09:44

общество

культура

русский язык

россия

ссср

наталья яблоновская

Великое противостояние началось с шести слов: слёзы, ждёт, нём, запоём, всё, усыплён. Возможно, с недоумения печатников: действительно ли нужно вот эту, невиданную ранее литеру, воспроизводить? И с примечания историка и литератора Николая Карамзина — составителя сборника стихотворений: "Буква "е" с двумя точками наверху заменяет "їо̂".Дело было 225 лет назад. С того времени грамотные люди разделились на два лагеря: приветствовавших новую букву — и не признававших ее. Так и живут по сей день и воюют даже 29 ноября - в День буквы "ё".СправкаВ 1797 году Николай Карамзин издал книгу, где шесть раз была представлена "ё". А конкретная дата "праздника" новой буквы связана с более ранним событием: 29 ноября 1783 года состоялось первое заседание Российской академии. Где как раз обсуждался проект полного славяно-российского словаря. В процессе предполагалось утвердить написание нескольких букв.Как хочу — так пишу!Буква с точками многих раздражала всегда. В современном электронном мире немало интернет-ресурсов созданы без учета "ё": там оно заменяется на "е". С другой стороны, немало россиян считает себя "ёфикаторами" и настаивают на обязательном использовании буквы.В прошлом у "ё" тоже были годы торжества и забвения.Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка>>"Эта буква всегда использовалась факультативно, — рассказала профессор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Наталья Яблоновская. — В истории русского правописания был только один короткий период: с декабря 1942-го примерно по 1956 год, когда использование буквы "ё" считалось обязательным. Так, 7 декабря 1942 года вышел номер газеты "Правда", полосы которой непривычно пестрели точками над "ё". Существует версия, что решение об обязательном использовании этой буквы в правописание принимал лично Сталин, не чуждый проблем языкознания. Вероятно, какая-то доля правды в этом есть, поскольку обязательное введение "ё" в декабре 1942 года приняло характер кампании: был также издан приказ наркома просвещения об обязательном употреблении "ё" в школьной практике".Однако "ё" в печати продолжали заменять буквой "е". И в 1956-м "Правила русской орфографии и пунктуации" официально заявили: последовательное употребление буквы ё в обычных печатных текстах не предусмотрено. Правда, те же правила рекомендовали использовать "ё" для предупреждения ошибок при чтении: небо и нёбо, совершенный и совершённый. А также в редких словах и названиях, в собственных именах, если возможны их варианты.Мат на работе и в жизни: норма или дурной тон >>Сегодня написание буквы с точками не является обязательным. И не признается — например, в студенческой письменной работе, ошибкой.В покое не оставятДве очередные "ё"-инициативы столкнулись недавно. Сначала эксперты Российской общественной инициативы предложили изменить внешность "ё". Так, чтобы сразу было видно отличие от родственницы без точек. Для этого выбрали особый шрифт, и подправленная буква стала похожа на перевернутую заглавную "Б" с точками наверху.Факты- Буква "ё" в текстах встречается с частотой в 1%.- Более 12,5 тысяч слов русского языка включают букву "ё".- В русском языке есть слова, где не одно "ё", а два: например, "трёхзвёздный".- Около 30 слов с буквой "ё" имеют "родственников" с "е" и другим смыслом. Например, "берёт" — "берет", "падёж" — "падеж".- Двое из каждых ста жителей РФ с русскими фамилиями имеют в них букву "ё".- Около 330 русских фамилий отличаются друг от друга только точками над "е": Стрёмин от Стремина, Еременко от Ерёменко и т.д.Украине запретили бесплатно говорить по-русски >>Докажи и покажиОфициальные базы данных всех ведомств букву "ё" уважают, различают и применяют. Потому, что там собраны личные данные жителей страны. И точки как раз отличают обладателей некоторых фамилий от "почти однофамильцев".При этом каждый обладатель "фамильной ценности" в виде "ё" в разное время получал документы и справки без точек над буквой. Приходилось получать дубликаты в правильном написании. Или доказывать принадлежность документа в суде.Но и послать в суд из любого ведомства все же могут. Когда, например, речь идет о назначении пенсии или выдаче материнского капитала. Но при рассмотрении таких дел решения всегда выносятся в пользу человека, которому точки над "ё" слегка испортили жизнь.Через суд нередко приходится удостоверять свою личность людям, которые пытаются получить наследство. Потому, что в стандартном завещании наследник упоминается с фамилией, именем, отчеством и годом рождения. И если фамилия указана не по паспорту, есть повод претенденту отказать. Точки над "ё" в этом случае очень важны."Эпическая сила": мат повышает болевой порог и помогает самовыражаться >>Нелогичные украинцыЛюбой язык стремится к экономии. Один письменный знак вместо двух — понятно и логично. Но у наших соседей этой эволюции не произошло. В украинском языке вместо "ё" используются сочетание букв "ьо" и "йо". А если пишущий не очень грамотен — даже апостроф. Из-за этого до 2014 года крымчане получали паспорта с фантастическими написаниями своих фамилий в украинском варианте.Впрочем, это такие мелочи по сравнению с тем, что вытворяют современные украинские языковые реформаторы. Они заняты тем, чтобы увести язык от общих славянских корней. Занимаются, как писал в начале XIX века священник Юстин Желеховский, какографией. В переводе с греческого, "плохим писанием". Святой отец тогда бурно негодовал по поводу выдумывания отдельного украинского языка.Не хайпом единым: приживутся ли новые слова в русском языке >>Откуда вы взялись?"Ё" может претендовать на звание самый энергичной буквы. В устной речи слова и словосочетания с ней порой заменяют непарламентские выражения. А откуда они взялись?- Ёшкин кот: одна из версий отсылает к сказочной Бабе-Яге с ее питомцем. То есть, кот изначально был Ёжкин, и слегка трансформировался.- Ёлки-палки: просторечие якобы возникло пару столетий назад. Как попытка известных сквернословов — ямщиков, заменить вырывающиеся во время езды "соленые" словечки.- Ёкарный бабай: с понимаем второго слова у крымчан проблем нет. "Бабай" — дед, дедушка, слово тюркское. А вот "ёкарный", по одной из гипотез, от искаженного "якорный". Якобы в Татарстане именно дедушки выполняли посильную для них работу на реке по установке плавучих знаков на фарватере судов (якорных бакенов).- Ёксель-моксель: происхождение туманно и загадочно. Компьютерщики любят отсылать к программе Microsoft Excel, используемой для создания и заполнения таблиц: вот он, "ёксель"! А "моксель" — формат файлов: "mxl".Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

