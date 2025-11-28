https://crimea.ria.ru/20251128/ruku-4-letney-devochki-zatyanulo-v-eskalator-v-torgovom-tsentre-primorya--1151248099.html
Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Прокуратура Приморья контролирует ход уголовного дела о травмировании четырехлетней девочки в торговом центре города Фокино. Об этом сообщает прокуратуры... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T11:18
2025-11-28T11:18
2025-11-28T11:18
новости
происшествия
приморье
генеральная прокуратура россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8411ad7e511594b63732be6ce438453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Приморья контролирует ход уголовного дела о травмировании четырехлетней девочки в торговом центре города Фокино. Об этом сообщает прокуратуры региона.Предварительно установлено, что 27 ноября 2025 года в торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней.В Находкинской городской больнице позже уточнили, что после операции ребенка перевели в реанимацию, девочка находится в стабильно тяжелом состоянии."Ход и результаты расследования поставлены на контроль, не останется без внимания взыскание денежных средств, затраченных на лечение ребенка и возмещение морального вреда", - подчеркнули в надзорном ведомстве региона.Как сообщалось ранее, в Краснодаре 13-летний мальчик получил удар током, когда взобрался на вагон поезда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьВ Крыму требуют возбудить еще одно дело из-за гибели ребенка в ДжанкоеСК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
приморье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7044d24ef33693268b1c911e4966e175.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, происшествия, приморье, генеральная прокуратура россии, общество
Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в Приморье - прокуратура ведет проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Приморья контролирует ход уголовного дела о травмировании четырехлетней девочки в торговом центре города Фокино. Об этом сообщает прокуратуры региона.
"Прокуратура признала законным возбуждение следственными органами уголовного дела по факту травмирования ребенка в торговом центре в Фокино по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 27 ноября 2025 года в торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней.
В Находкинской городской больнице позже уточнили, что после операции ребенка перевели в реанимацию, девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.
"Ход и результаты расследования поставлены на контроль, не останется без внимания взыскание денежных средств, затраченных на лечение ребенка и возмещение морального вреда", - подчеркнули в надзорном ведомстве региона.
Как сообщалось ранее, в Краснодаре 13-летний мальчик получил
удар током, когда взобрался на вагон поезда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: