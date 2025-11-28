https://crimea.ria.ru/20251128/ruku-4-letney-devochki-zatyanulo-v-eskalator-v-torgovom-tsentre-primorya--1151248099.html

Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья

Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья

28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Приморья контролирует ход уголовного дела о травмировании четырехлетней девочки в торговом центре города Фокино. Об этом сообщает прокуратуры региона.Предварительно установлено, что 27 ноября 2025 года в торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней.В Находкинской городской больнице позже уточнили, что после операции ребенка перевели в реанимацию, девочка находится в стабильно тяжелом состоянии."Ход и результаты расследования поставлены на контроль, не останется без внимания взыскание денежных средств, затраченных на лечение ребенка и возмещение морального вреда", - подчеркнули в надзорном ведомстве региона.Как сообщалось ранее, в Краснодаре 13-летний мальчик получил удар током, когда взобрался на вагон поезда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьВ Крыму требуют возбудить еще одно дело из-за гибели ребенка в ДжанкоеСК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области

