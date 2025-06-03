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СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025
СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
В поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током – председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T18:27
2025-06-03T18:27
2025-06-03T18:27
александр бастрыкин
белгородская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током – председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.Инцидент произошел 2 июня 2025 года на территории центрального парка поселка во время игры на контактном фонтане. По предварительным данным, ребенок получил смертельный удар током прямо во время игры.В региональном управлении ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует докладБастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанинаВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок
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александр бастрыкин, белгородская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
Девочка погибла в фонтане от удара током – Бастрыкин потребовал доклад