https://crimea.ria.ru/20250603/sk-rassleduet-gibel-devochki-v-fontane-v-belgorodskoy-oblasti-1146918346.html

СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области

СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025

СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области

В поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током – председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T18:27

2025-06-03T18:27

2025-06-03T18:27

александр бастрыкин

белгородская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током – председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.Инцидент произошел 2 июня 2025 года на территории центрального парка поселка во время игры на контактном фонтане. По предварительным данным, ребенок получил смертельный удар током прямо во время игры.В региональном управлении ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует докладБастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав крымчанинаВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, белгородская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети