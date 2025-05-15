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Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность
Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность
В Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок, сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T14:42
2025-05-15T14:42
крым
прокуратура республики крым
происшествия
приговор
правосудие
симферопольский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что осужденный был ответственным за содержание, безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, где произошла трагедия.Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе, в органах власти и на муниципальных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанцииСотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, приговор, правосудие, симферопольский район, новости крыма
Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность

В Крыму мастер энергоснабжающей организации осужден за смерть ребенка от удара током

14:42 15.05.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму мастер энергоснабжающей организации осужден за смерть ребенка от удара током
В Крыму мастер энергоснабжающей организации осужден за смерть ребенка от удара током
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что осужденный был ответственным за содержание, безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, где произошла трагедия.
"Осужденный не обеспечил закрытия дверей на замок электроустановки, чем допустил свободный доступ малолетнего ребенка, смерть которой наступила мгновенно от поражения техническим электричеством", - сообщили в надзорном ведомстве.
Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе, в органах власти и на муниципальных предприятиях.
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