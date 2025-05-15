https://crimea.ria.ru/20250515/smert-rebenka-ot-udara-tokom--v-krymu-osudili-energetika-za-khalatnost-1146461052.html

Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность

Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность

В Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок, сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T14:42

2025-05-15T14:42

2025-05-15T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что осужденный был ответственным за содержание, безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, где произошла трагедия.Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе, в органах власти и на муниципальных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанцииСотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, приговор, правосудие, симферопольский район, новости крыма