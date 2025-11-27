Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ с профессиональным праздником
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем Telegram-канале.
"В истории морской пехоты – от петровских времен и до наших дней – много славных и героических страниц, уникальных операций, примеров настоящего мужества, героизма и воинской доблести. Готовность к подвигу у этих отважных воинов в крови", – написал глава региона.
Он напомнил о героизме морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что нынешнее поколение достойно продолжает лучшие традиции предшественников.
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
1 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
2 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
3 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
4 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
5 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
5 из 5
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
"На фронтах специальной военной операции наши воины ежедневно решают сложнейшие боевые задачи, громят нацистов. Крымчане гордятся подвигами бойцов героической 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота, других подразделений", – сказано в поздравительном посте.
День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
25 ноября, 20:26Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"