Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником.
2025-11-27T08:48
2025-11-27T08:48
чф рф (черноморский флот российской федерации)
праздники и памятные даты
армия и флот
вооруженные силы россии
810-я бригада черноморского флота вс рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем Telegram-канале.Он напомнил о героизме морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что нынешнее поколение достойно продолжает лучшие традиции предшественников.День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – ГерасимовРусский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом
чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, вооруженные силы россии, 810-я бригада черноморского флота вс рф
Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ

Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ с профессиональным праздником

08:48 27.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем Telegram-канале.
"В истории морской пехоты – от петровских времен и до наших дней – много славных и героических страниц, уникальных операций, примеров настоящего мужества, героизма и воинской доблести. Готовность к подвигу у этих отважных воинов в крови", – написал глава региона.
Он напомнил о героизме морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что нынешнее поколение достойно продолжает лучшие традиции предшественников.
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
"На фронтах специальной военной операции наши воины ежедневно решают сложнейшие боевые задачи, громят нацистов. Крымчане гордятся подвигами бойцов героической 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота, других подразделений", – сказано в поздравительном посте.

День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС России.
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Праздники и памятные датыАрмия и флотВооруженные силы России810-я бригада Черноморского флота ВС РФ
 
