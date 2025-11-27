https://crimea.ria.ru/20251127/krym-gorditsya-aksenov-pozdravil-geroicheskuyu-810-yu-brigadu-chf-1151218355.html

Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ

Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T08:48

2025-11-27T08:48

2025-11-27T08:48

чф рф (черноморский флот российской федерации)

праздники и памятные даты

армия и флот

вооруженные силы россии

810-я бригада черноморского флота вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151217395_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_1bef6c174cc648931ac487a5c236baf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем Telegram-канале.Он напомнил о героизме морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что нынешнее поколение достойно продолжает лучшие традиции предшественников.День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – ГерасимовРусский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом

https://crimea.ria.ru/20251125/aksenov-pobyval-na-pozitsiyakh-bars-krym-za-predelami-poluostrova-1151182811.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, вооруженные силы россии, 810-я бригада черноморского флота вс рф