Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-peterburge-13-letnyaya-devochka-podozrevaetsya-v-ubiystve-materi-1151198783.html
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T13:50
2025-11-26T13:50
санкт-петербург
новости
происшествия
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По его словам, девочка призналась следователям в совершенном преступлении. Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материНа Кубани подросток застрелил приемную матьПодросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_93:0:796:527_1920x0_80_0_0_5718cdb4b8375da531bf4ed14707cabe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, новости, происшествия, убийство
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери

В Петербурге школьница подозревается в убийстве матери

13:50 26.11.2025
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В доме на улице Ковалевской обнаружен труп женщины 1978 года рождения. Задержана 13-летняя дочь женщины, с ней проводятся следственные действия", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, девочка призналась следователям в совершенном преступлении. Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
На Кубани подросток застрелил приемную мать
Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
 
Санкт-ПетербургНовостиПроисшествияУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги
14:41Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше
14:28Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов
14:07Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
13:57Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года
13:50В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
13:42Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах
13:28Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин
13:08Когда в Севастополе газифицируют все села
12:52Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
12:27Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
12:13ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
12:02Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
11:45Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский
11:24Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
11:16Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
11:08Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
11:06В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
10:59Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
Лента новостейМолния