В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
2025-11-26T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Тринадцатилетнюю девочку задержали в Петербурге по подозрению в убийстве своей матери, с ней проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По его словам, девочка призналась следователям в совершенном преступлении. Мать и дочь проживали вдвоем, отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материНа Кубани подросток застрелил приемную матьПодросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
