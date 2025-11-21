https://crimea.ria.ru/20251121/na-kubani-podrostka-obvinyayut-v-ubiystve-ego-babushki-1151094401.html
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки - РИА Новости Крым, 21.11.2025
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T17:33
2025-11-21T17:33
2025-11-21T17:33
новости
кубань
краснодарский край
происшествия
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b7f1374f5b56248ce20c467e047dc0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, доклад о ходе расследования представят главе российского следствия Александру Бастрыкину.Уголовное дело открыто по статье об убийстве. Главе российского следствия Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материНа Кубани подросток застрелил приемную матьПодросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f49e36754a4f3870578e4710f5533b4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кубань, краснодарский край, происшествия, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
На Кубани 16-летний подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки