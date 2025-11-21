Рейтинг@Mail.ru
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки - РИА Новости Крым, 21.11.2025
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки - РИА Новости Крым, 21.11.2025
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, доклад о ходе расследования представят главе российского следствия Александру Бастрыкину.Уголовное дело открыто по статье об убийстве. Главе российского следствия Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки

На Кубани 16-летний подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки

17:33 21.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, доклад о ходе расследования представят главе российского следствия Александру Бастрыкину.
"В социальных медиа сообщается, что в Туапсинском районе 16-летний подросток, оставшийся без родителей, убил опекавшую его бабушку", – сказано в сообщении СК.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве. Главе российского следствия Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
