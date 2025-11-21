https://crimea.ria.ru/20251121/na-kubani-podrostka-obvinyayut-v-ubiystve-ego-babushki-1151094401.html

На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки

2025-11-21T17:33

новости

кубань

краснодарский край

происшествия

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани 16-летнего подростка обвиняют в убийстве опекавшей его бабушки. Как сообщает пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, доклад о ходе расследования представят главе российского следствия Александру Бастрыкину.Уголовное дело открыто по статье об убийстве. Главе российского следствия Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материНа Кубани подросток застрелил приемную матьПодросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье

