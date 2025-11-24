Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T23:27
2025-11-24T23:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за этот период времени ликвидировали 31 дрон ВСУ.Три дрона ВСУ были сбиты над Крымом, 17 – над Черным морем, шесть – над Азовским, два – над Курской областью, по одному – над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем, перечислили в МО РФ.Российская ПВО отражала атаки ВСУ в Севастополе и Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, черное море, азовское море, курская область, брянская область, белгородская область, краснодарский край, пво, новости крыма, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ

Еще 26 беспилотников сбили за три часа над Крымом, Черным и Азовским морями

23:27 24.11.2025 (обновлено: 23:41 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за этот период времени ликвидировали 31 дрон ВСУ.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – проинформировали в российском военном ведомстве.
Три дрона ВСУ были сбиты над Крымом, 17 – над Черным морем, шесть – над Азовским, два – над Курской областью, по одному – над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем, перечислили в МО РФ.
Российская ПВО отражала атаки ВСУ в Севастополе и Новороссийске.
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
 
