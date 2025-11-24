https://crimea.ria.ru/20251124/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-sbili-esche-26-dronov-vsu-za-tri-chasa-1151150199.html

Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ

2025-11-24T23:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за этот период времени ликвидировали 31 дрон ВСУ.Три дрона ВСУ были сбиты над Крымом, 17 – над Черным морем, шесть – над Азовским, два – над Курской областью, по одному – над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем, перечислили в МО РФ.Российская ПВО отражала атаки ВСУ в Севастополе и Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

