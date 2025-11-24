https://crimea.ria.ru/20251124/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-sbili-esche-26-dronov-vsu-za-tri-chasa-1151150199.html
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T23:27
2025-11-24T23:27
2025-11-24T23:41
крым
черное море
азовское море
курская область
брянская область
белгородская область
краснодарский край
пво
новости крыма
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за этот период времени ликвидировали 31 дрон ВСУ.Три дрона ВСУ были сбиты над Крымом, 17 – над Черным морем, шесть – над Азовским, два – над Курской областью, по одному – над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем, перечислили в МО РФ.Российская ПВО отражала атаки ВСУ в Севастополе и Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
Еще 26 беспилотников сбили за три часа над Крымом, Черным и Азовским морями
23:27 24.11.2025 (обновлено: 23:41 24.11.2025)