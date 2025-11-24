Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Севастополь - РИА Новости Крым, 24.11.2025
ВСУ атакуют Севастополь
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.Ранее в понедельник в городе-герое повторно была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", – проинформировал глава региона.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.
Ранее в понедельник в городе-герое повторно была объявлена воздушная тревога.
