США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп - РИА Новости Крым, 23.11.2025
США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп
США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп - РИА Новости Крым, 23.11.2025
США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T17:52
2025-11-23T17:52
дональд трамп
новости
оружие
нато
сша
поставки западного оружия украине
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.Также американский президент назвал неблагодарным нынешнее руководство Украины за отсутствие признательности усилий со стороны США, при этом поставив в кавычки слово руководство."Украинское "руководство" не выразило никакой благодарности за наши усилия", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.При этом американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Украины.В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
дональд трамп, новости, оружие, нато, сша, поставки западного оружия украине, украина
США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп

США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп

17:52 23.11.2025
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.

"США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине", – цитирует РИА Новости сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

Также американский президент назвал неблагодарным нынешнее руководство Украины за отсутствие признательности усилий со стороны США, при этом поставив в кавычки слово руководство.
"Украинское "руководство" не выразило никакой благодарности за наши усилия", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
При этом американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Украины.
В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.
Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вчера, 16:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США
 
