США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.
2025-11-23T17:52
2025-11-23T17:52
2025-11-23T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.Также американский президент назвал неблагодарным нынешнее руководство Украины за отсутствие признательности усилий со стороны США, при этом поставив в кавычки слово руководство."Украинское "руководство" не выразило никакой благодарности за наши усилия", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.При этом американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Украины.В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
