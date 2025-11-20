https://crimea.ria.ru/20251120/prokukarekali-ekspert-otsenil-soglashenie-kieva-i-parizha-o-samoletakh-1151026703.html

"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах

2025-11-20T06:10

радио "спутник в крыму"

политика

мнения

юрий светов

украина

франция

самолет

оружие

поставки западного оружия украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.Об этом сообщил сам Зеленский, а Макрон в эфире французского телеканала заявил, что это "огромная сумма", но "это то, что необходимо для обновления украинской армии", и Франция готова помогать, к тому же сделка хороша для Парижа.Позже в западных СМИ, в частности WSJ и Politico, появились публикации, в которых сообщалось, что ни в Франции, ни у Киева денег на такое количество вооружения нет.По мнению Светова, в том, что очередная информация о соглашении с Украиной, которое априори неосуществимо, получила широкое распространение, нет ничего новостного, как и реального."Все началось с подписания 100-летнего соглашения между Британией и Украиной, о содержании которого, в общем-то, мало кто знает, но громко трубили: 100-летнее. Потом было соглашение по редкоземам, как его называли, подписанное с Трампом, о совместном участии в добыче порезанных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, хотя значительная часть этих месторождений находится на территориях, которых Украина не контролирует", – прокомментировал Светов.Все это - продолжение традиции, поддерживать которую на данном этапе необходимо и Киеву, и Парижу, и ЕС, и США, считает он.При этом в соглашении о намерениях Киева и Парижа речь идет о том, что такая помощь начнется в 2029-м году и закончится в 2036-м, "но будет ли тогда Украина в том виде, от которого подписывается Зеленский, другой вопрос", отметил политолог."Знаете, русская поговорка: "Прокукарекал, а там хоть не рассветай", – резюмировал он.Ранее директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в интервью РИА Новости заявил, что декларация о закупке ста истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Киеву ничего с практической точки зрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам

украина

франция

2025

Новости

политика, мнения, юрий светов, украина, франция, самолет, оружие, поставки западного оружия украине