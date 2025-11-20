Рейтинг@Mail.ru
"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251120/prokukarekali-ekspert-otsenil-soglashenie-kieva-i-parizha-o-samoletakh-1151026703.html
"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах - РИА Новости Крым, 20.11.2025
"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T06:10
2025-11-20T06:10
радио "спутник в крыму"
политика
мнения
юрий светов
украина
франция
самолет
оружие
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/93/1117959374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b91fcce5dfc3120d01c1f03ff37b0514.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.Об этом сообщил сам Зеленский, а Макрон в эфире французского телеканала заявил, что это "огромная сумма", но "это то, что необходимо для обновления украинской армии", и Франция готова помогать, к тому же сделка хороша для Парижа.Позже в западных СМИ, в частности WSJ и Politico, появились публикации, в которых сообщалось, что ни в Франции, ни у Киева денег на такое количество вооружения нет.По мнению Светова, в том, что очередная информация о соглашении с Украиной, которое априори неосуществимо, получила широкое распространение, нет ничего новостного, как и реального."Все началось с подписания 100-летнего соглашения между Британией и Украиной, о содержании которого, в общем-то, мало кто знает, но громко трубили: 100-летнее. Потом было соглашение по редкоземам, как его называли, подписанное с Трампом, о совместном участии в добыче порезанных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, хотя значительная часть этих месторождений находится на территориях, которых Украина не контролирует", – прокомментировал Светов.Все это - продолжение традиции, поддерживать которую на данном этапе необходимо и Киеву, и Парижу, и ЕС, и США, считает он.При этом в соглашении о намерениях Киева и Парижа речь идет о том, что такая помощь начнется в 2029-м году и закончится в 2036-м, "но будет ли тогда Украина в том виде, от которого подписывается Зеленский, другой вопрос", отметил политолог."Знаете, русская поговорка: "Прокукарекал, а там хоть не рассветай", – резюмировал он.Ранее директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в интервью РИА Новости заявил, что декларация о закупке ста истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Киеву ничего с практической точки зрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
украина
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/93/1117959374_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_b15a6ab21797dbd4557f04744c6ae9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мнения, юрий светов, украина, франция, самолет, оружие, поставки западного оружия украине
"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах

Самолеты Украине из Франции - о чем свидетельствует соглашение

06:10 20.11.2025
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПолицейская машина возле Эйфелевой башни в Париже
Полицейская машина возле Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Обещание Парижа продать Киеву сотню самолетов для ВСУ в течение десяти лет, а также договоренности о прочих продажах вооружений для Украины ни к чему не обязывает Францию. Они нужны только для "медийных побед" на фоне краха, к которому близок киевской режим и его армия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
В начале недели глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. В том числе: 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины (до 2035 года), системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.
Об этом сообщил сам Зеленский, а Макрон в эфире французского телеканала заявил, что это "огромная сумма", но "это то, что необходимо для обновления украинской армии", и Франция готова помогать, к тому же сделка хороша для Парижа.
Позже в западных СМИ, в частности WSJ и Politico, появились публикации, в которых сообщалось, что ни в Франции, ни у Киева денег на такое количество вооружения нет.
По мнению Светова, в том, что очередная информация о соглашении с Украиной, которое априори неосуществимо, получила широкое распространение, нет ничего новостного, как и реального.
"Все началось с подписания 100-летнего соглашения между Британией и Украиной, о содержании которого, в общем-то, мало кто знает, но громко трубили: 100-летнее. Потом было соглашение по редкоземам, как его называли, подписанное с Трампом, о совместном участии в добыче порезанных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, хотя значительная часть этих месторождений находится на территориях, которых Украина не контролирует", – прокомментировал Светов.
Все это - продолжение традиции, поддерживать которую на данном этапе необходимо и Киеву, и Парижу, и ЕС, и США, считает он.
"Им нужны медийные победы. Что Макрону, что Трампу. У Макрона протесты во Франции идут, так он говорит: "Вот видите, я продаю самолеты и на этом заработаю". И Зеленский тоже говорит: "И я продаю...", – заметил Светов.
При этом в соглашении о намерениях Киева и Парижа речь идет о том, что такая помощь начнется в 2029-м году и закончится в 2036-м, "но будет ли тогда Украина в том виде, от которого подписывается Зеленский, другой вопрос", отметил политолог.
"Знаете, русская поговорка: "Прокукарекал, а там хоть не рассветай", – резюмировал он.
Ранее директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в интервью РИА Новости заявил, что декларация о закупке ста истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Киеву ничего с практической точки зрения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова
Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
 
Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаМненияЮрий СветовУкраинаФранцияСамолетОружиеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Как защитить детей от родителей
06:10"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
00:01Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:20Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
23:02Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
22:52"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала
22:43Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
22:37Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
22:27Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
22:13В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%
22:04Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
21:51В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
21:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:28Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
21:13В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
20:57В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
20:51Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
20:51Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
20:43Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
Лента новостейМолния