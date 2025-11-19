https://crimea.ria.ru/20251119/kleny-lipy-i-platany-vysadka-derevev-nachalas-v-simferopole-1151025153.html
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.На сегодняшний день, по словам Марии Бороненковой, данные работы проходят в центральной части города."Это – улицы Толстого, Александра Невского, Карла Маркса, проспект Кирова. Далее мы перейдем на улицы Красноармейская, Севастопольская, Киевская, проспект Победы. В этом году мы охватываем небольшой объем улиц, исходя из того, что мы высаживаем уже взрослые деревья, они высотой 3-4 метра и обхватом ствола более 12-14 сантиметров", – пояснила она.По словам специалиста, всего под высадку в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.Также, какие именно деревья будут посажены, зависит от того, насколько они способны защищать жителей города от разного рода негативных воздействий технологического процесса."Не просто так мы подбираем клены, липы, платаны. Эти деревья способны нас защищать от пыли, шума и грязи… Есть у них способность улавливать частички пыли, задерживать на своей листве. Поэтому мы более склонны подбирать такой ассортимент деревьев, который способствует, очищению воздуха в нашем городе. То есть подход получается не столько эстетический, сколько научный", – подчеркнула специалист.По ее словам, за тем, как приживаются высаженные деревья, следят. И сейчас этот показатель на высоком уровне.Деревья высаживают, как и всегда, в осенний период, после падения листвы, однако в этом году, в связи с теплой погодой, сроки высадки сдвинулись ближе к зиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.
"Высадка осуществляется на средства компенсационной оплаты за вырубку зеленых насаждений. И поэтому так она и называется. Но в этом году мы решили озеленить центральную часть города, заполнить, пустующие квадратики, зеленые зоны, где у нас когда-то произрастали зеленые насаждения", – рассказала она.
На сегодняшний день, по словам Марии Бороненковой, данные работы проходят в центральной части города.
"Это – улицы Толстого, Александра Невского, Карла Маркса, проспект Кирова. Далее мы перейдем на улицы Красноармейская, Севастопольская, Киевская, проспект Победы. В этом году мы охватываем небольшой объем улиц, исходя из того, что мы высаживаем уже взрослые деревья, они высотой 3-4 метра и обхватом ствола более 12-14 сантиметров", – пояснила она.
По словам специалиста, всего под высадку в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.
"Ассортимент у нас обычно подбирается в зависимости от того, какие деревья уже произрастают на данной улице, и какие были спилены ранее, которые либо засохли, либо что-то с ними случилось", – уточнила замдиректора "Горзеленхоза".
Также, какие именно деревья будут посажены, зависит от того, насколько они способны защищать жителей города от разного рода негативных воздействий технологического процесса.
"Не просто так мы подбираем клены, липы, платаны. Эти деревья способны нас защищать от пыли, шума и грязи… Есть у них способность улавливать частички пыли, задерживать на своей листве. Поэтому мы более склонны подбирать такой ассортимент деревьев, который способствует, очищению воздуха в нашем городе. То есть подход получается не столько эстетический, сколько научный", – подчеркнула специалист.
По ее словам, за тем, как приживаются высаженные деревья, следят. И сейчас этот показатель на высоком уровне.
"Если мы скажем о компенсационной высадке 2024 года, то на сегодняшний день, к нашему счастью, ни одно дерево не пропало", – отметила Бороненкова.
Деревья высаживают, как и всегда, в осенний период, после падения листвы, однако в этом году, в связи с теплой погодой, сроки высадки сдвинулись ближе к зиме.
