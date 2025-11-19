Рейтинг@Mail.ru
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251119/kleny-lipy-i-platany-vysadka-derevev-nachalas-v-simferopole-1151025153.html
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
Компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз"... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T20:24
2025-11-19T20:24
радио "спутник в крыму"
городская среда
симферополь
горзеленхоз
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/05/1118906436_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_576b998c238f8ba3690441244ee33cae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.На сегодняшний день, по словам Марии Бороненковой, данные работы проходят в центральной части города."Это – улицы Толстого, Александра Невского, Карла Маркса, проспект Кирова. Далее мы перейдем на улицы Красноармейская, Севастопольская, Киевская, проспект Победы. В этом году мы охватываем небольшой объем улиц, исходя из того, что мы высаживаем уже взрослые деревья, они высотой 3-4 метра и обхватом ствола более 12-14 сантиметров", – пояснила она.По словам специалиста, всего под высадку в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.Также, какие именно деревья будут посажены, зависит от того, насколько они способны защищать жителей города от разного рода негативных воздействий технологического процесса."Не просто так мы подбираем клены, липы, платаны. Эти деревья способны нас защищать от пыли, шума и грязи… Есть у них способность улавливать частички пыли, задерживать на своей листве. Поэтому мы более склонны подбирать такой ассортимент деревьев, который способствует, очищению воздуха в нашем городе. То есть подход получается не столько эстетический, сколько научный", – подчеркнула специалист.По ее словам, за тем, как приживаются высаженные деревья, следят. И сейчас этот показатель на высоком уровне.Деревья высаживают, как и всегда, в осенний период, после падения листвы, однако в этом году, в связи с теплой погодой, сроки высадки сдвинулись ближе к зиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
https://crimea.ria.ru/20251113/krymskiy-dub-stal-odnim-iz-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-derevev-1150880008.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/05/1118906436_156:0:1596:1080_1920x0_80_0_0_d68baf41a1633e7f1eb26fe8e129a962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городская среда, симферополь, горзеленхоз, новости, новости крыма, крым
Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе

Компенсаторная высадка деревьев стартовала в столице Крыма

20:24 19.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛопата
Лопата - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.

"Высадка осуществляется на средства компенсационной оплаты за вырубку зеленых насаждений. И поэтому так она и называется. Но в этом году мы решили озеленить центральную часть города, заполнить, пустующие квадратики, зеленые зоны, где у нас когда-то произрастали зеленые насаждения", – рассказала она.

На сегодняшний день, по словам Марии Бороненковой, данные работы проходят в центральной части города.
"Это – улицы Толстого, Александра Невского, Карла Маркса, проспект Кирова. Далее мы перейдем на улицы Красноармейская, Севастопольская, Киевская, проспект Победы. В этом году мы охватываем небольшой объем улиц, исходя из того, что мы высаживаем уже взрослые деревья, они высотой 3-4 метра и обхватом ствола более 12-14 сантиметров", – пояснила она.
По словам специалиста, всего под высадку в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.

"Ассортимент у нас обычно подбирается в зависимости от того, какие деревья уже произрастают на данной улице, и какие были спилены ранее, которые либо засохли, либо что-то с ними случилось", – уточнила замдиректора "Горзеленхоза".

Также, какие именно деревья будут посажены, зависит от того, насколько они способны защищать жителей города от разного рода негативных воздействий технологического процесса.
"Не просто так мы подбираем клены, липы, платаны. Эти деревья способны нас защищать от пыли, шума и грязи… Есть у них способность улавливать частички пыли, задерживать на своей листве. Поэтому мы более склонны подбирать такой ассортимент деревьев, который способствует, очищению воздуха в нашем городе. То есть подход получается не столько эстетический, сколько научный", – подчеркнула специалист.
По ее словам, за тем, как приживаются высаженные деревья, следят. И сейчас этот показатель на высоком уровне.

"Если мы скажем о компенсационной высадке 2024 года, то на сегодняшний день, к нашему счастью, ни одно дерево не пропало", – отметила Бороненкова.

Деревья высаживают, как и всегда, в осенний период, после падения листвы, однако в этом году, в связи с теплой погодой, сроки высадки сдвинулись ближе к зиме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
Суворовский дуб вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
13 ноября, 15:45
Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
 
Радио "Спутник в Крыму"Городская средаСимферопольГорзеленхозНовостиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
22:27Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
22:13В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%
22:04Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
21:51В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
21:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:28Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
21:13В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
20:57В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
20:51Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
20:51Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
20:43Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
20:37Путин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту
20:24Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
20:05Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
19:50В России проиндексируют пенсии
19:39Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
19:24Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
19:12ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
19:04Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Лента новостейМолния