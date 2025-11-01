В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"

https://crimea.ria.ru/20251101/v-evpatoriyskom-lesnichestve-proshla-aktsiya-sokhranim-les-1150605355.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Около 11 тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.В Крыму стартовал седьмой сезон Всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в рамках акции в республике высадят более 275 гектаров леса. Высадки также пройдут в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах. Центральное мероприятие намечено на конец ноября-начало декабря в Орджоникидзе, уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что главная цель – высадить 70 миллионов деревьев, привлечь внимание населения к теме бережного отношения к лесам, а также компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны.В ноябре прошлого года около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес".Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране. В Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалил за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.Также сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лесВ Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужноНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья

