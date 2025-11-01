В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"

https://crimea.ria.ru/20251101/v-evpatoriyskom-lesnichestve-proshla-aktsiya-sokhranim-les-1150605355.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Около 11 тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.В Крыму стартовал седьмой сезон Всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в рамках акции в республике высадят более 275 гектаров леса. Высадки также пройдут в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах. Центральное мероприятие намечено на конец ноября-начало декабря в Орджоникидзе, уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что главная цель – высадить 70 миллионов деревьев, привлечь внимание населения к теме бережного отношения к лесам, а также компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны.В ноябре прошлого года около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес".Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране. В Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалил за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.Также сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лесВ Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужноНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Около 11 тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.
"На территории Евпаторийского лесничества государственного автономного учреждения "Евпаторийское лесное хозяйство" планируется высадка порядка 11 тысячи штук гледичии трехколючковой, лоха серебристого, туи восточной, ясеня обыкновенного на площади 2,5 гектаров", – говорится в сообщении.
В Крыму стартовал седьмой сезон Всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в рамках акции в республике высадят более 275 гектаров леса. Высадки также пройдут в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах. Центральное мероприятие намечено на конец ноября-начало декабря в Орджоникидзе, уточнили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что главная цель – высадить 70 миллионов деревьев, привлечь внимание населения к теме бережного отношения к лесам, а также компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны.
В ноябре прошлого года около четырнадцати тысяч деревьев высадили
на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес".
Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране. В Крыму благодаря нацпроекту увеличиваются площади высаживаемых лесов. Если четыре года назад начинали с 260 гектаров, то уже 2024 году этот показатель перевалил
за 300 гектаров. При этом весь объем работ проводится, как правило, в последние месяцы календарного года.
За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес
будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.
Также сообщалось, что лесной фонд
в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.
