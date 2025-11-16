Рейтинг@Mail.ru
Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/iskhod-russkoy-armii--v-sevastopole-proshel-krestnyy-khod-1150959255.html
Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
В Севастополе духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне, приняв участие в Крестном ходе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T17:48
2025-11-16T17:55
севастополь
история
память
гражданская война в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150957266_79:152:1126:741_1920x0_80_0_0_323ad7fb667f87a4bb5c17b28b33ff69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне, приняв участие в Крестном ходе, сообщает пресс-служба правительства города.Верующие прошли от Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов к Графской пристани, где благочинный центрального округа протоиерей Сергий Халюта отслужил заупокойную литию.В 1920 году Крым стал последним оплотом войск генерала Врангеля, однако спустя полгода население полуострова также пришлось эвакуировать. Последние корабли белогвардейцев покинули Крым, увозя с собой более 150 тысяч российских граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографикаНовую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летБандитский Крым: с кем и как боролись крымские чекисты
https://crimea.ria.ru/20251107/s-krasnoy-ploschadi--na-front-kak-prokhodil-parad-1941-goda-v-moskve--1141658216.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150957266_75:2:1063:743_1920x0_80_0_0_6af76101d05eec34fa6183ef3762d864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, история, память, гражданская война в россии
Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход

Крестный ход в память Исхода русской армии из Крыма в 1920 году прошел в Севастополе

17:48 16.11.2025 (обновлено: 17:55 16.11.2025)
 
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне, приняв участие в Крестном ходе, сообщает пресс-служба правительства города.
"Крестный ход, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, прошел в центре города в память об Исходе русской армии в ноябре 1920 года", – сообщили в правительстве.
Верующие прошли от Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов к Графской пристани, где благочинный центрального округа протоиерей Сергий Халюта отслужил заупокойную литию.
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
1 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
2 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
3 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
4 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
5 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
6 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
1 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
2 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
3 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
4 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
5 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
6 из 6
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
В 1920 году Крым стал последним оплотом войск генерала Врангеля, однако спустя полгода население полуострова также пришлось эвакуировать. Последние корабли белогвардейцев покинули Крым, увозя с собой более 150 тысяч российских граждан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Окончание Гражданской войны в Крыму – инфографика
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет
Бандитский Крым: с кем и как боролись крымские чекисты
Советские войска проходят по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года. - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
7 ноября, 18:47Инфографика
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
 
СевастопольИсторияПамятьГражданская война в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
18:44500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
18:10Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
17:48Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
17:13Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
16:52Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
16:22Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
15:46Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
15:08Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:32Морской транспорт Севастополя возобновил работу
14:14Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки
13:43В Севастополе остановили катера и паромы
13:21Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
12:43В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
12:26"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
12:12Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
11:52РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
11:25Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
11:02В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
10:55Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина
Лента новостейМолния