Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
Крестный ход в память Исхода русской армии из Крыма в 1920 году прошел в Севастополе
17:48 16.11.2025 (обновлено: 17:55 16.11.2025)
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне, приняв участие в Крестном ходе, сообщает пресс-служба правительства города.
"Крестный ход, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, прошел в центре города в память об Исходе русской армии в ноябре 1920 года", – сообщили в правительстве.
Верующие прошли от Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов к Графской пристани, где благочинный центрального округа протоиерей Сергий Халюта отслужил заупокойную литию.
© Правительство СевастополяДуховенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
Духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне
В 1920 году Крым стал последним оплотом войск генерала Врангеля, однако спустя полгода население полуострова также пришлось эвакуировать. Последние корабли белогвардейцев покинули Крым, увозя с собой более 150 тысяч российских граждан.
