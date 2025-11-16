https://crimea.ria.ru/20251116/iskhod-russkoy-armii--v-sevastopole-proshel-krestnyy-khod-1150959255.html

Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе духовенство и сотни верующих почтили память погибших в Гражданской войне, приняв участие в Крестном ходе, сообщает пресс-служба правительства города.Верующие прошли от Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов к Графской пристани, где благочинный центрального округа протоиерей Сергий Халюта отслужил заупокойную литию.В 1920 году Крым стал последним оплотом войск генерала Врангеля, однако спустя полгода население полуострова также пришлось эвакуировать. Последние корабли белогвардейцев покинули Крым, увозя с собой более 150 тысяч российских граждан.

